Hangi emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam emekli memurlar ile eşitlenerek yüzde 49,25'e çıkartıldı. En düşük emekli aylığı ise 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltildi. Emeklilerin büyük kısmı ocak ayı maaşlarını aldılar. Ek zamdan kaynaklı maaş farkları gelecek hafta ödenecek. Peki hangi emekliye ne kadar ek zam farkı ödenecek? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilerin alacağı kuruşu kuruşuna ek zam farklarını yazdı
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 49,25’e çıkartıldı. Böylece ocak ayında tüm emekli aylığı zam oranları eşitlendi.
SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com
Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 36 olarak tahmin ediyor. Merkez Bankası projeksiyonuna göre enflasyon ocak – haziran döneminde yüzde 24 bekleniyor. Ocak – haziran döneminde enflasyon beklendiği gibi gerçekleşirse temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılacak. Yıllık zam oranları yüzde 85,07 olacak. Memurlar ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yüzde 18,61 oranında artacak ve yıllık artış yüzde 77,03 olacak.
Ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 30 olursa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yıllık bazda yüzde 94, emekli memur aylıkları ise yüzde 85,5 oranında artacak.
EK ZAM FARKLARI HAFTAYA HESAPLARA YATACAK
SSK emeklileri ocak ayı maaşlarını 17’sinde almaya başladılar. Bu hafta cuma gününe kadar tüm SSK’lılar ocak ayı maaşlarını almış olacaklar. BAĞ-KUR emeklileri ise bugünden başlayarak pazartesi gününe kadar aylıklarını alacaklar.
Ek zamla ilgili kanunun cuma gününe kadar Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Gelecek hafta cuma gününe kadar ek zamdan kaynaklı maaş farklarının emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.
EMEKLİLER NE KADAR EK ZAM FARKI ALACAK?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, ek zam dolayısıyla ne kadar maaş farkı alacaklarını merak ediyorlar. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak ayı maaşları yüzde 37,57 zamlı olarak ödeniyor. Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra ise yüzde 49,25 zam oranına göre maaşlar yeniden hesaplanacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.
Örneğin 2023’ün temmuz – aralık döneminde aylığı ek ödeme dahil 10.000 TL olan bir emekliye ocak ayında 13.757 TL ödendi. Ek zam kanunu çıktıktan sonra bu kişinin emekli aylığı 14.925 TL’ye çıkacağı için gelecek hafta hesabına 1.168 TL fark yatırılacak.
Temmuz – aralık döneminde kök aylığı 5.452 TL ve altında olanların aylıkları, yüzde 37,57 zam sonrasında 7.500 TL’nin altında kaldığı için ocak ayında 7.500 TL maaş aldılar. En düşük emekli aylığı kanunla 10.000 TL’ye çıkartılınca bu kişilere gelecek hafta 2.500 TL ek zam farkı yatırılacak.
Kök aylığı 6.700 TL olanlara ocak ayında yüzde 37,57 zam üzerinden 9.217 TL maaş ödendi. Yüzde 49,27 zamla bu kişilerin emekli aylığı 10.000 TL’ye çıkacağı için gelecek hafta 783 TL zam farkı alacaklar.
Kök aylığı 7.000 TL olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında yüzde 37,57 zam üzerinden 9.630 TL maaş ödendi. Bu kişilerin emekli aylığı yüzde 49,25 zamla 10.448 TL’ye yükseleceği için gelecek hafta hesaplarına 818 TL ek zam farkı yatırılacak.