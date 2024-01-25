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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Hangi emekli ne kadar ek zam farkı alacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Hangi emekli ne kadar ek zam farkı alacak?

        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam emekli memurlar ile eşitlenerek yüzde 49,25'e çıkartıldı. En düşük emekli aylığı ise 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltildi. Emeklilerin büyük kısmı ocak ayı maaşlarını aldılar. Ek zamdan kaynaklı maaş farkları gelecek hafta ödenecek. Peki hangi emekliye ne kadar ek zam farkı ödenecek? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilerin alacağı kuruşu kuruşuna ek zam farklarını yazdı

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 25.01.2024 - 07:52 Güncelleme: 25.01.2024 - 07:52
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        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
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        SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yapılan zam oranı yüzde 49,25’e çıkartıldı. Böylece ocak ayında tüm emekli aylığı zam oranları eşitlendi.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Merkez Bankası 2024 yılı enflasyonunu yüzde 36 olarak tahmin ediyor. Merkez Bankası projeksiyonuna göre enflasyon ocak – haziran döneminde yüzde 24 bekleniyor. Ocak – haziran döneminde enflasyon beklendiği gibi gerçekleşirse temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılacak. Yıllık zam oranları yüzde 85,07 olacak. Memurlar ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yüzde 18,61 oranında artacak ve yıllık artış yüzde 77,03 olacak.

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        Ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 30 olursa temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR aylıkları yıllık bazda yüzde 94, emekli memur aylıkları ise yüzde 85,5 oranında artacak.

        EK ZAM FARKLARI HAFTAYA HESAPLARA YATACAK

        SSK emeklileri ocak ayı maaşlarını 17’sinde almaya başladılar. Bu hafta cuma gününe kadar tüm SSK’lılar ocak ayı maaşlarını almış olacaklar. BAĞ-KUR emeklileri ise bugünden başlayarak pazartesi gününe kadar aylıklarını alacaklar.

        Ek zamla ilgili kanunun cuma gününe kadar Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Gelecek hafta cuma gününe kadar ek zamdan kaynaklı maaş farklarının emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor.

        EMEKLİLER NE KADAR EK ZAM FARKI ALACAK?

        SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, ek zam dolayısıyla ne kadar maaş farkı alacaklarını merak ediyorlar. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak ayı maaşları yüzde 37,57 zamlı olarak ödeniyor. Kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra ise yüzde 49,25 zam oranına göre maaşlar yeniden hesaplanacak. Yeni hesaplanan tutar ile ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

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        Örneğin 2023’ün temmuz – aralık döneminde aylığı ek ödeme dahil 10.000 TL olan bir emekliye ocak ayında 13.757 TL ödendi. Ek zam kanunu çıktıktan sonra bu kişinin emekli aylığı 14.925 TL’ye çıkacağı için gelecek hafta hesabına 1.168 TL fark yatırılacak.

        Temmuz – aralık döneminde kök aylığı 5.452 TL ve altında olanların aylıkları, yüzde 37,57 zam sonrasında 7.500 TL’nin altında kaldığı için ocak ayında 7.500 TL maaş aldılar. En düşük emekli aylığı kanunla 10.000 TL’ye çıkartılınca bu kişilere gelecek hafta 2.500 TL ek zam farkı yatırılacak.

        Kök aylığı 6.700 TL olanlara ocak ayında yüzde 37,57 zam üzerinden 9.217 TL maaş ödendi. Yüzde 49,27 zamla bu kişilerin emekli aylığı 10.000 TL’ye çıkacağı için gelecek hafta 783 TL zam farkı alacaklar.

        Kök aylığı 7.000 TL olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında yüzde 37,57 zam üzerinden 9.630 TL maaş ödendi. Bu kişilerin emekli aylığı yüzde 49,25 zamla 10.448 TL’ye yükseleceği için gelecek hafta hesaplarına 818 TL ek zam farkı yatırılacak.

        Emeklilere ilave zam farkı nasıl ödenecek? (TL)
        Temmuz-Aralık kök aylık %37,57 zamlı kök aylık Ocak ayında ödenen tutar Yüzde 49,25 zamlı kök aylık Ödenecek ek zam farkı
        5.000 6.879 7.500 7.463 2.500
        5.250 7.222 7.500 7.836 2.500
        5.452 7.500 7.500 8.137 2.500
        5.500 7.566 7.566 8.209 2.434
        5.750 7.910 7.910 8.582 2.090
        6.000 8.254 8.254 8.955 1.746
        6.250 8.598 8.598 9.328 1.402
        6.500 8.942 8.942 9.701 1.058
        6.700 9.217 9.217 10.000 783
        7.000 9.630 9.630 10.448 818
        7.250 9.974 9.974 10.821 847
        7.500 10.318 10.318 11.194 876
        7.750 10.662 10.662 11.567 905
        8.000 11.006 11.006 11.940 934
        8.250 11.350 11.350 12.313 964
        8.500 11.693 11.693 12.686 993
        8.750 12.037 12.037 13.059 1.022
        9.000 12.381 12.381 13.433 1.051
        9.250 12.725 12.725 13.806 1.080
        9.500 13.069 13.069 14.179 1.110
        9.750 13.413 13.413 14.552 1.139
        10.000 13.757 13.757 14.925 1.168
        10.250 14.101 14.101 15.298 1.197
        10.500 14.445 14.445 15.671 1.226
        10.750 14.789 14.789 16.044 1.256
        11.000 15.133 15.133 16.418 1.285
        11.250 15.477 15.477 16.791 1.314
        11.500 15.821 15.821 17.164 1.343
        11.750 16.164 16.164 17.537 1.372
        12.000 16.508 16.508 17.910 1.402
        15.000 20.636 20.636 22.388 1.752
        20.000 27.514 27.514 29.850 2.336
        25.000 34.393 34.393 37.313 2.920
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