Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? sorusu 2019 Temmuz ayı öncesinde milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Peki 2019 Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman belli olacak? Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Emekli maaşına dair detaylar haberimizde.

EMEKLİ MAAŞI 2019 TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak 2019'un ikinci zammı Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranı ise 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında tüketici fiyatları beklentilerin altında, aylık 0.95 artarken, yıllık bazda yüzde 18.71 oldu. Aylık en yüksek artış yüzde 8,88 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda, aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 1.58 ile ev eşyasında yaşandı. Gıda fiyatları mayısta yıllık yüzde 28.44 arttı, nisan ayındaki artış yüzde 31.86'ydı.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR? 2019 OCAK

2019 Ocak ayında SSK ve Bağkur emekli aylıkları yüzde 10.2 oranında artırıldı. Bu artışla 2008 öncesi emekli olanlar için,

En düşük SSK emekli aylığı 1.747 TL'den 1.904 TL'ye,

En düşük Bağkur emekli aylığı 1.475 TL'den 1.608 TL'ye,

En düşük tarım Bağkur'lu emekli aylığı da 1.164 TL'den 1.269 TL'ye yükseldi.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emeklilik için başvuruda bulunan SSK'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç dönemin ayrı ayrı hesaplanması ile bulunan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK'lı birinin emekli aylığı hesaplanırken;

– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor. Zira bu dönemde aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir.

– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.

– 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemekte. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.

– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Fakat burada farklı olarak gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürülmüş durumda. Bunun neticesinde toplam çalışmalar içerisinde emekli aylığını en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Burada önemli bir durumu da açıklamakta fayda var. Bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.

– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor.