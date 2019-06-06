06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
4/A'LI ÇALIŞAN EMEKLİ AYLIĞINI ARTIRMAK İÇİN NE YAPABİLİR?
Soru: 25/07/1978 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 29/07/2003. Şu ana kadar ödenmiş sigorta prim sürem 5535 gündür. Sigortalı çalışmamın bundan sonrası için artıları veya eksileri nedir? Özel sektörde asgari ücret üzerinden yatan primler ile bağlanacak emekli aylığını artırmanın başka yolu var mı? Özel sigortalılık ve BES dışında şu an devlet eliyle çifte emekli maaşı almanın yolu var mı? 60 yaşına kadar çalışmam durumunda 12375 gün asgari ücretten ödenmiş primim olacak? Bunun faydası mı zararı mı var? Hangi tarihten itibaren ödenen prim tutarının yükselmesi bağlanacak olan maaşıma fayda eder? Ayrıca 1992 ile 1997 arasında, amcamın şu an kapanmış olan mobilya atölyesinde sigortasız çalıştım. Amcamı dava açma sürem geçti mi? Dava açmam durumunda emeklilik tarihini öne çekebilir miyim? (İbrahim B.)
Yanıt: İbrahim Bey, son sorunuzdan başlayayım. Danışıklı olmamak şartıyla amcanızın işyerinde çalıştığınızı kanıtlayacak delilleriniz var ise hizmet tespit davası açabilirsiniz. Davayı kazanıp sigorta başlangıç tarihinizi 1992 yılına çektiğinizde emeklilik yaşınız 53’e düşer.
Elbette ne kadar yüksek prim öderseniz, emekli aylığınız o kadar artar. 2008 yılından sonraki her bir yıl için aylık bağlama oranı yüzde 2 oranında artar. 25 yıl prim ödeyen kişiye, prime esas kazancının yüzde 50’si oranında; 26 yıl prim ödeyene yüzde 52’si oranında aylık bağlanır.
4/a’lı çalışırken ayrıca isteğe bağlı sigorta yaptırma imkânı bulunmuyor. Tüm kazançlarınızın bordroya yansımasını sağlayarak hak ettiğinizden daha az aylık bağlanmasını önleyebilirsiniz.
Emekli aylığı hesabında, tüm çalışma dönemindeki prime esas kazançlar dikkate alınıyor. Ne kadar erken tarihte yüksek kazanç üzerinden prim yatırılırsa emekli aylığına o kadar olumlu yansır.
BES dışında şu an devlet eliyle ikinci bir emekli aylığı bağlatma şansı bulunmuyor. Şu an 41 yaşında olduğunuza göre, BES’te 15 yıl düzenli birikim yaptığınızda 56 yaşına geldiğinizde dilerseniz biriken parayı topluca çekersiniz, dilerseniz yaşam boyu veya belli süreyle, örneğin on yıl süreyle emekli aylığı bağlatabilirsiniz.
BES’te biriken parayı topluca çekenlerden, nemanın yüzde 5’i oranında vergi alınıyor. Topluca çekmeyip, en az on yıl süreyle aylık ödenmesi durumunda vergi alınmıyor.
EKSİK GÜNLERİ BORÇLANMAYLA TAMAMLAYARAK ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN
Soru: Eşim 19.09.1978 tarihinde doğmuş olup ilk sigorta başlangıcı 01.08.1996 tarihidir. SSK'da toplam 3001 prim günü bulunuyor. 2010'dan beri prim ödemiyor. İki çocuğumuz bulunuyor. Eşim hangi şartlarla emekli olabilir? (Erdem Karakaya)
Yanıt: Erdem Bey, eşiniz normal emeklilikte 20 yıl sigorta, 5900 prim günüyle 53 yaşa tabi. 3600 prim günüyle ise 58 yaşında emekli olabilir.
Çocuklarınız, eşiniz sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra doğduysa ve doğumdan sonra sigortalı çalışması yoksa, boşta geçen süreleri için doğum borçlanması yapabilir. 599 gün doğum borçlanması yaptığı takdirde prim gününü 3600’e tamamlayarak 2036 yılında emekli olabilir.
Bir başka yol ise şu. Eğer iki çocuk için 2’şer yıldan, toplam 1440 gün borçlanma yapabilirseniz, 7 ay 4/a’lı olarak çalışıp, kalan prim günleri için isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilir. Bu durumda 5 yıl daha erken, 53 yaşında emekli olabilir.
Doğum borçlanmasını isteğe bağlı sigorta döneminde yapmamalısınız. Ya çalışmaya başlamadan önce, ya da 4/a’lı çalışma döneminde borçlanma yapmalısınız ki primler 4/a statüsünde değerlendirilebilsin.
EMEKLİLİĞİ ÖNE ALMAK İÇİN NE YAPILABİLİR?
Soru: Doğum tarihim 01.01.1982, SSK giriş 01.04.2001. SSK'dan 330 gün, 4/b'den 1191 gün, sonra yeniden SSK'dan 4611 gün primim bulunuyor. En erken ne zaman emekli olurum ve emekliliği erkene almam için ne yapabilirim? (Volkan Özdemir)
Yanıt: Volkan Bey, priminizin yatırılmaya başladığı 1 Nisan 2001 tarihi itibarıyla 7000 prim günüyle 60 yaşında emekli olabilirsiniz. Emeklilik sürenizin dolmasına daha uzun süre bulunuyor, prim gününüzü doldurma konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız görünüyor. Şayet prim gününü dolduramazsanız askerlik borçlanmasını o zaman düşünebilirsiniz. Böylece emeklilik yaşınızın gecikmesini önlersiniz.
Askerliği çalışmaya başladıktan sonra yaptığınız için askerlik borçlanması sigorta başlangıç tarihinizi ve emeklilik yaşınızı öne çekmez. Bu koşullarda emekliliği öne alma şansınız bulunmuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!