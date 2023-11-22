Emekli maaşı ödeme tarihleri, yüz binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. Emekli maaşı ödemeleri SSK ve Bağ-Kur tahsis numarasına göre ayın 17'si itibarıyla yapılmaya başlandı. SSK maaşı ödemeleri 17 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar sürerken Bağ-Kur ödemeleri ise ayın 25'inden 28'ine kadar devam ediyor. İşte 2023 SSK, Bağ-Kur tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme tarihlerine ilişkin merak edilen detaylar...