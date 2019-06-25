Zamlı emekli maaş için geri sayım başladı. Emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusu ise çığ gibi büyüyor. Milyonlarca emekli vatandaş temmuz ayında emekli maaşındaki zam oranını öğrenecek. Peki, en düşük en yüksek memur maaşı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarında zam oranları...

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK 2019

Emekli maaşlarında Temmuz ayı zammı büyük bir heyecanla bekleniyor. Böylelikle birçok emekli vatandaşın maaşlarında yükselme olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5+1.94 zam alabilecek. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek.

EN YÜKSEK EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 926, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise bin 192 liraya çıkabilecek. Memur emeklilerinde ise taban maaş 2 bin 544 lira olabilecek.

MEMUR MAAŞLARINA DA 3 ZAM BİRDEN!

Memurların maaşlarına zam ve enflasyon farkı yansıtılırken, aile yardımları da artacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan aylık 409,29 lira alıyorken, bu 437,69 liraya ulaşabilecek.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emeklilik için başvuruda bulunan SSK'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç dönemin ayrı ayrı hesaplanması ile bulunan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK'lı birinin emekli aylığı hesaplanırken;

– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor. Zira bu dönemde aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir.

– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.

– 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemekte. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.

– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Fakat burada farklı olarak gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürülmüş durumda. Bunun neticesinde toplam çalışmalar içerisinde emekli aylığını en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Burada önemli bir durumu da açıklamakta fayda var. Bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.

– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor.