Emekli maaş zammında gözler 6 Aylık enflasyon verisinde! 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeni yıl için geri sayım sürerken, emekli maaşında gözler aralık ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay olduğu gibi kasım ayında da enflasyon oranlarını açıklarken, memur ve emekli maaşlarında temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı oluştu. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kurlular oluşan enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesabı yapmaya başladı. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı Temmuz-Ocak dönemi için 12 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte 6 aylık enflasyon farkı ile SGK (4A, 4B, 4C) 2025 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu...
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Emekli maaşı zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı belli olmuş oldu. Aralık ayı enflasyon verilenin açıklanmasının ardından Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak emekli maaşı büyük oranda açıklık kazanacak. Bu kapsamda 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceği SSK ve Bağ-Kurlular tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına yüzde kaç zam gelecek?" İşte detaylar...
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammına ilişkin, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizi desteklemeyi, onlarla birlikte yol yürümeyi hem de güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – kasım döneminde yüzde 14,58 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. 5 aylık enflasyona göre yüzde 14,58 oranında zam kesinleşmiş oldu.
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6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
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MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE OCAKTA MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44 olarak revize edildi. Yıl sonunda enflasyon yüzde 44 olursa, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon yüzde 15,45 olacak. SSK ve BAĞ – KUR emeklilerine ocak ayında, bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında, yani yüzde 15,45 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına 2024 yılı ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında ise yüzde 24,73 oranında zam yapıldı.
Memur maaşlarına ise ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Temmuz ayındaki zammın 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.
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Temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 15,45 olursa, memurlar açısından altı aylık dönemde enflasyon farkı 4,95 puan olacak. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Enflasyon farkıyla birlikte ocak ayında memur maaş zammı yüzde 11,25 olacak.
Emekli memur aylıkları da memur maaşlarına paralel olarak ocak ayında aynı oranda artırılacak. Ocak zammıyla en düşük memur maaşı 39.206 TL’den 43.617 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı da 17.587 TL’den 19.565 TL’ye yükselecek.
Memur ve emekli memur maaş zammıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı zammı arasında 4,2 puanlık fark olacak.
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2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Cevdet Yılmaz, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve şunları söyledi;
"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."
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SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
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