Emekli zammı açıklandı! 2024 Temmuz SSK Bağkur ve memur emekli maaşı ne kadar oldu?
TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. İşte, 6 aylık enflasyon farkı sonrası SSK, Bağkur ve memur emeklilerine verilen zam oranı...
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TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam aldığı da açıklandı. Peki, 2024 Temmuz emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur ve memur emeklileri yüzde kaç zam aldı? İşte, detaylar...
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2024 HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
TÜİK haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1.64, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 71.60 yükseldi. 12 aylık ortalama tüketici enflasyonu ise yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.
Mayısta aylık enflasyon yüzde 3.37, yıllık enflasyon ise yüzde 75.45 olarak açıklanmıştı.
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2024 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu’nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından temmuz ayında emekli aylıklarına ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında; memur emeklisi ise yüzde 19,31 oranında zam yapılacak.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile memur maaşları ve emekli memur aylıkları zam oranı arasında temmuz ayında 5,42 puan fark olacak.
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EMEKLİ ZAMMINDA KÖK AYLIKLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Temmuz 2024 tarihli haberine göre;
Sigorta girişi 2008 sonrası olan emekli işçi, çiftçi ve esnafın kök aylığı önce 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 10.000 TL’nin altında kalanların aylığı 10.000 TL’ye tamamlanacak.
Kök aylığı ek ödemelerle birlikte 8.017 TL’nin altında olanlar temmuz ayından sonra da 10.000 TL aylık almaya devam edecek. Ek ödemeler dahil kök aylığı 8.017 TL üzerinde olanlar ise yüzde 24,73 oranında artırılmış aylığı alacaklar.
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