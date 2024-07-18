KİMLER 12 BİN 500 TL ALACAK?

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 17 Temmuz 2024 tarihli haberine göre;

En düşük emekli aylığı 10.000 TL olarak kalsaydı 1 milyon 780 bin kişinin aylığı temmuz ayında artmamış olacaktı. Bu düzenlemeyle ocak – haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL ve altında olanların tamamının emekli aylığı 2.500 TL artacak.

Kök aylığı 8.018 TL ile 10.000 TL arasında olan yaklaşık 1,9 milyon kişinin aylığı da yapılan düzenlemeden etkilenecek.

Tüm emeklilerin kök aylıkları önce yüzde 24,73 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 12.500 TL’nin altında kalan aylıklar hazine desteği ile 12.500 TL’ye tamamlanacak.