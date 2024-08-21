Emekli vatandaşlara devlete ait birçok alanda indirim imkânı sunuluyor. Bu kapsamda emekliler; indirimli sinema ve tren bileti, indirimli misafirhane ve öğretmenevi, ücretiz KYK yurdu gibi birçok fırsattan yararlanabiliyor. İşte, 2024 Ağustos itibarıyla emekli indirimlerinin geçerli olduğu tüm kurumlar...