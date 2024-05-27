'Emekliler yılı' olarak ilan edilen 2024 için bir gelişme daha yaşandı ve emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanması başlatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Bunun dışında da emeklilere birçok alanda çeşitli indirimler geldi. Peki, emekli indirime nerelerde geçerli ve uygulama hangi tarihe kadar sürecek? İşte, detaylar...