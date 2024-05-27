Süper Lig'de şampiyon olan sarı- kırmızılılar, Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara döküldü. İstanbul'da Florya ve Taksim'e akın eden taraftarlar, meşaleler ve şarkılar eşliğinde birbirleriyle sevincini paylaştı. Böylelikle gözler futbolcularla yapılacak olan şampiyonluk kutlamasına çevrildi. Peki, taraftarlarla futbolcuları bir araya getirecek olan Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? İşte, detaylar...