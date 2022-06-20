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Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek? 2022 SSK, BAĞ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek? 2022 SSK, BAĞ-Kur Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyes

Kurban bayramı ikramiyesi zamlı mı ödenecek? 2022 Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi son durum, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi tarafından takip ediliyor. Yılda iki kez verilen emekli ikramiyesinin ilki Ramazan Bayramı'ndan hemen önce hesaplara yatırılmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman yatacağı araştırmaları hız kazandı. İşte, konuyla ilgili merak edilenler...

20.06.2022 - 00:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, zamlı mı ödenecek? sorusu Kurban Bayramı için geri sayımın başladığı bu günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli ikramiyesi yılda iki kez olmak üzere bayramlardan önce SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırılıyor. 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. İşte, bayramdan önce hesaplara yatırılacak olan ikramiyenin detayları...

  • EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK, ZAMLI MI OLACAK?

    Ramazan Bayramı bu yıl 9 Temmuz'da başlayacak. Bilindiği üzere emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. İkramiye için henüz bir zam haberi bulunmuyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 9 Temmuz 2022'den önce 1100 TL olarak hesaplara yatırılması bekleniyor.

  • 2022 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor. 

  • EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

    Yaşlılık aylığı,

    Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı,

    Gaziler,

    Muharip gaziler,

    Şehit yakınları,

    Güvenlik korucuları,

    Vazife malullüğü aylığı,

    Malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile,

    Şampiyon sporcular ve

    Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri emekli bayram ikramiyesi alabilir.

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