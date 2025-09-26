Emekli banka promosyonları 2025: Eylül en yüksek emekli maaşı veren bankalar listesi
Eylül ayı emekli promosyon veren bankalar listesi merak ediliyor. Çeşitli bankaların promosyonlarından yararlanmak isteyen SSK Bağkurlu emekliler en yüksek emekli promosyon vere bankayı sorguluyor. Bazı bankalarda promosyon tutarı 12 bin TL bazısında ise 30 TL'ye çıkabiliyor. Vatandaşlar ek ödemelerle birlikte 30 bin lira promosyon fırsatı kazanma şansı yakalayabiliyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek hangi bankada? İşte, 2025 güncel emekli banka promosyonları
Emekli maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler emekli promosyon tutarlarını araştırıyor. Eylül emekli promosyon tutarları güncellendi. Türkiye Finans, 31 Ekim'e kadar geçerli olan yeni emekli maaşı promosyon kampanyasına göre maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emekliler 29 bin 500 liraya varan nakit promosyon kazanma fırsatı bulacak. İşte, banka banka emekli promosyonlarında son durum
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYON
Türkiye Finans'tan emeklilere 29 bin 500 liraya varan promosyon kampanyası
Türkiye Finans, 31 Ekim'e kadar geçerli olan yeni emekli maaşı promosyon kampanyasını duyurdu.
Kampanya kapsamında 26 bin lira promosyona ek olarak, bin lira bonus ve davet edilecek her bir emekli yakını için 250 lira, toplamda 2 bin 500 lira nakit ödülle 29 bin 500 lira promosyon emeklilerin olacak.
Emekliler maaş baremlerine göre 12 bin lira ile 26 bin lira arasında nakit promosyonun yanı sıra, tek seferde yapılacak 5 bin lira kredi kartı harcamasına da ek olarak bin lira bonus kazanacaklar.
31 Ekim'e kadar geçerli kampanya kapsamında müşteriler, nakit ihtiyaçlarında 2 bin 500 liraya kadar kar paysız kullanılabilen Yedek Hesap limitinden yararlanabilirken, yaklaşık 15 bin anlaşmalı İş Bankası, Yapı Kredi ve PTT ATM'sinden günlük 10 bin liraya kadar ücretsiz para çekebiliyor.
Öte yandan EFT, havale ve FAST işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebilme imkanı elde ediyorlar.
Kampanyadan yararlanmak için Türkiye Finans Mobil, İnternet Şube, Müşteri İletişim Merkezi veya şubelerden başvuru yapılabiliyor.
Türkiye Finans müşterisi olmayan emekliler ise şubede işlem önceliğinden faydalanabilirken, mobil telefondan görüntülü görüşmeyle de kısa sürede müşteri olabiliyor.
İnsan odaklı bankacılık anlayışıyla her kampanyada müşterilerinin gündelik yaşamına somut ve anlamlı katkılar sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti:
'Bu amaç doğrultusunda, emeklilerimize daha fazla değer sunmayı önceliğimiz haline getirdik. Yenilediğimiz kampanyamızla, 29 bin 500 liraya varan nakit promosyon, bonus ve ödülle birlikte 2 bin 500 liraya varan nakit ödül fırsatı ve birçok ayrıcalıkla onların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Emeklilerin katılım finans sistemine ve ilkelerimize duyduğu güveni çok kıymetli buluyor, onların finansal refahlarına katkı sağlamak için çalışıyoruz.’
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU 2025
Ziraat Bankası, maaş tutarına göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) hak sahiplerine 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi öncesinde 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapılabiliyor. Promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup ediliyor. Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alanların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını VakıfBank’tan almaya başlayanlar için 1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYON
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank'tan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz.
Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz.
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON
Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara 25.000 TL’ye varan promosyon ve ödül fırsatı yer alıyor.
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON
19 Eylül 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON
İş Bankası müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan emekli promosyon fırsatları yer almaya başladı.
Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası’ndan alan kişilere özel 15.000 TL’ ye varan nakit promosyon, 9.000 TL’ye varan ek promosyon fırsatları yer alıyor.
ING EMEKLİ PROMOSYON
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 28.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON
Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.
Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz'den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna şubelerimiz ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.
12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredili Mevduat Hesabı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredi Kartı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon ve kredi kartı harcamasına 7.000 TL iade fırsatı sunulmaktadır. Maaş tutarına ve ürün sahipliğine göre ödenecek promosyon tutarları detayına aşağıdaki kampanya şartlarından ulaşabilirsiniz.