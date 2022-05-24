Elyesa İsminin Anlamı

İsimlerin anlamı, gün içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı araştırılabilmektedir. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada bilmeniz gereken nokta şudur, her ismin bir anlamı ve dil kökeni vardır. Elyesa isminin anlamı ve kökeni de son dönemin popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

ELYESA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Elyesa ismi de tıpkı diğer isimler gibi farklı bir anlama ve dil kökenine sahiptir. Elyesa adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Elyesa isminin anlamı hakkında bilgi sahibi değilseniz, bilgi edinmek için en doğru yerdesiniz.

ELYESA İSMİ NE DEMEK?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Elyesa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir;

Bolluk, bereket. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber. Elisha isminin farklı bir biçimidir. Latince ve Yunancada Eliseus, Arapçada Alyasa ve Türkçede Elyesa biçimlerinde kullanılır. Tevrat, İncil, Kur'an, Ginza Rba ve Bahai yazılarında peygamber ve mucizevi bir kişilik olarak bahsedilir.

ELYESA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Elyesa ismi Kur'an-ı Kerim'de (Enam 86. ayet, Sad 48. ayet) geçmektedir; ancak Elyesa ismini koymak caizdir.

ELYESA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Elyesa ismini kullanan 1.034 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Elyesa ismini kullanan 210 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Elyesa ismini kullanan 35 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Elyesa ismini kullanan 22 kişi bulunmaktadır.

ELYESA ADININ ÖZELLİKLERİ

Elyesa adına sahip kişiler, sorumluluk sahibi, lider, tutumlu, mantıklı ve işine çok önem veren bir yapıdadır. Uzaktan bakıldığında sert bir görünüşleri vardır; ancak samimi ve merhametli insanlardır. Sezgileri çok kuvvetlidir ve genellikle kendi iç seslerini dinlemeye çalışırlar.