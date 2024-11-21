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        Haberler Dünyadan Elton John'un 25 milyon dolarlık müzikali sahneden kaldırılıyor - magazin haberleri

        Elton John'un 25 milyon dolarlık müzikali sahneden kaldırılıyor

        Elton John'un müziklerini yaptığı Broadway müzikali 'Tammy Faye', 25 milyon dolarlık maliyetine rağmen seyirciden beklenen ilgiyi görmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 15:57 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:57
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        25 milyon dolarlık hayal kırıklığı
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        Elton John'un 1970'ler ve 1980'lerde televizyon vaizliği yapan Tammy Faye Bakker'ı temel alan 'Tammy Faye' adlı müzikali gişede çakıldı.

        Maliyeti 25 milyon dolar olan müzikal, açılışından sonra bir ayı tamamlayamadan sahneden kaldırılacak.

        8 Aralık'ta sona erdiğinde sadece 24 ön izleme ve 29 normal performans sergilenmiş olacak. Böylece müzikal, büyük bir maddi kayıpla sahnelenmesini sona erdirmiş olacak.

        Tammy Faye Bakker, eşi Jim Bakker ile birlikte televizyonda Hristiyanlığı anlatan program yapıyordu

        Elton John'un büyük ümitlerle hazırladığı, müziklerini yaptığı ve açılışı geçen hafta yapılan müzikal, ilk haftada 5 bin 732 seyirciyle brüt 374 bin 371 dolar gelir elde etti. Bu da kapasitesinin yüzde 63ünü doldurabildiği anlamına geliyor.

        Tiyatro eleştirmenlerinden geçer not alamayan yapım, Broadway'e hüzünlü bir şekilde veda etmeye hazırlanırken, Elton John'un bir başka müzikali, Vanessa Williams başrollü 'Şeytan Marka Giyer' (The Devil Wears Prada), şu sıralar Londra'daki Dominion Tiyatrosu'nda ilgi görüyor.

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        #Elton John
        #broadway
        #müzikal

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