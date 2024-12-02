GÖZ ENFEKSİYONU GEÇİRDİ

Elton John, temmuz ayında Fransa'dayken yakalandığı ciddi bir göz enfeksiyonunun sağ gözünü tamamen kaybetmesine, sol gözünün ise sadece sınırlı görüşe sahip olmasına neden olduğunu açıklamıştı.

Elton John, sosyal medyada yaptığı açıklamada: "İyileşiyorum ancak bu son derece yavaş bir süreç ve etkilenen gözün tekrar görmeye başlaması biraz zaman alacak. Son birkaç haftadır benimle çok iyi ilgilenen mükemmel doktor ve hemşire ekibine ve aileme çok minnettarım" demişti.