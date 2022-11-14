Elon Musk'tan Bitcoin yorumu

Bitcoin geçen hafta patlak veren FTX skandalının yaralarını sarmaya çalışıyor. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan FTX geçen cuma resmen iflasını açıkladı.
FTX Kurucu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın kullanıcıların 10 milyar dolarlık varlığını kendi yatırım şirketi Alameda Research'e aktararak usülsüz ve riskli işlemler yaptığı ortaya çıktı. FTX kullanıcılarının cüzdanlarındaki varlıklara ulaşmsı için umudu her geçen gün kaybolurken kripto para piyasasına da büyük bir güvensizlik hakim oldu.
Bitcoin sabah saatlerinde 16.000 doların altını görürken, gelen terpki alımlarıyla öğleden sonra 16.700 doların üzerine tırmandı. Yine de dünyanın en büyük kripto parası son 1 haftada yüzde 19 değer kaybetti. Benzer şekilde Ethereum da sabah saatlerinde 1.200 doların altını görmesinin ardından 1.255 dolara çıktı. Ethereum'daki haftalık kayıp yüzde 21 oldu.
200 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ
FTX skandalıyla piyasadan 200 milyar dolar silinirken kripto paraların geleceğine dair soru işaretleri belki de hiç olmadığı kadar kafaları kurcalamaya başladı.
Piyasalarda bunlar yaşanırken kripto paralara olumlu yaklaşımıyla bilinen Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk'tan kısa bir açıklama geldi.
UZUN BİR KIŞ OLABİLİR
Twitter üzerinde bir kullanıcının "Bitcoin 16.000 dolar civarında. 1 yıl önce 69 bin dolardı. Bir yol sonra nerede olacak" mesajının altında yorum yapan Elon Musk "Bitcoin bunun üstesinden gelecek ancak uzun bir kış olabilir" ifadelerini kullandı.
BANKMAN-FRIED AÇIKLAMASI
Musk daha önce de FTX çalkantısıyla ilgili yaptığı açıklamada Sam Bankman-Fried'ın Twitter'a ortak olmak istediğinin hatırlatılmasının üzerine genç CEO'nun 'zırva alarmını' harekete geçirdiğini söylemişti.
Ayrıca Bankman-Friedman'ın ABD'de Demokrat Parti'ye büyük bağışta bulunduğu için konuyla ilgili soruşturma açılmadığını iddia etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!