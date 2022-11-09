Twitter’ı satın alan Elon Musk, bir yandan işten çıkarmalar, 8 dolarlık ‘mavi tik’, ABD ara seçimleri öncesinde kararsız seçmenlere Cumhuriyetçiler’e oy verme çağrısı gibi attığı adımlarla tepkileri üzerine çekerken, diğer yandan sosyal ağdaki takipçilerine her geçen gün yüzbinlerce kişi eklemeye devam ediyor.
Resmi satın alma işleminin gerçekleştiği 28 Ekim’den bir gün önce Twitter’da 110 milyon takipçisi olan Elon Musk, 8 Kasım itibariyle bu sayıyı 115 milyonun üzerine taşıdı.
ARTIK EN ÇOK TAKİPÇİSİ OLAN 2. KİŞİ
Ekim ayı sonunda ABD eski başkanı Barack Obama ve ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın ardından sosyal ağ Twitter'da en çok takipçisi olan 3. kişi olan Musk, 12 günlük süreçte 5 milyon yeni takipçi kazandı. Toplam takipçi sayısını 115 milyonun üzerine çıkaran Musk, böylece Justin Bieber’ı da geride bırakarak, Twitter’da en çok takipçisi olan 2. kullanıcı olma pozisyonuna yükseldi.
Güncel rakamlara göre Obama’nın 133 milyon, Bieber’ın 113 milyon takipçisi bulunurken; Elon Musk son bir haftalık süreçte yaptığı atakla 115 milyon takipçi sayısını ve dolayısıyla Justin Bieber’ı da geçmiş oldu.
Twitter'da en çok takipçisi olan ilk 10 hesap
Sosyal ağı satın aldığını, lavabo ile Twitter'ın genel merkezine girip, verdiği "Sahibi olduğum artık iyice anlaşılsın" mesajı ile dünyaya duyuran Musk ile Obama arasındaki fark da 18 milyona kadar indi.
SERVETİ 2 HAFTADA 33 MİLYAR DOLAR ERİDİ
27 Ekim'den bu yana kişisel servetinde ciddi kayıplar yaşasa da Elon Musk, halen dünyanın en zenginleri listesinde birinci sırada yer alıyor.
Bloomberg’in “Milyarderler Endeksi”ne göre 27 Ekim’de 212 milyar dolar olan Musk’ın kişisel serveti, şu an itibariyle 179 milyar dolara gerilemiş durumda. Diğer bir ifadeyle Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Tesla ve SpaceX'in patronu Musk, sosyal ağı satın aldığı tarihten bu yana geçen iki haftalık süreçte kişisel servetinden 33 milyar dolar kaybetti.
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