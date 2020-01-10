Musk, gerçek adı Claire Boucher olan ‘pop müziğin avangart prensesi’ Grimes ile şaşırtan birlikteliğinin ilk ipuçlarını Mart 2018’de Twitter’da vermişti. Grimes’ın yeni müzik videosu Venus Fly için “Uzun süredir gördüğümün en iyi video sanatı” şeklindeki yorumunu tweet atan Musk’ın bu hızlı ve beklenmedik hamlesi akıllarda soru işareti yaratmıştı.