Elon Musk'ın oğlu X Beyaz Saray'da tüm dikkatleri üzerinde topladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına getirdiği milyarder iş insanı Elon Musk, Oval Ofis'teki basın toplantısına oğlu X Æ A-Xii (kısaca X) ile birlikte gitti. 4 yaşındaki X, sevimli hareketleriyle hem babasından hem de Trump'tan rol çaldı
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ABD'li milyarder girişimci ve Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başına atadığı Elon Musk, Oval Ofis’te ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında soruları yanıtladı.
Musk, federal harcamaları azaltmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin iflas edeceğini söylediği basın toplantısına 4 yaşındaki oğluyla birlikte katıldı.
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Musk'ın şarkıcı Grimes ile birlikteliğinden dünyaya gelen X Æ A-Xii isimli oğlu, hem babasından hem de ABD Başkanı Donald Trump'tan rol çalarak, görüşmenin en çok konuşulan kişisi oldu.
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Musk, basının sorularını yanıtlarken, oğlu X Æ A-Xii surat asarak, babasının omuzlarına oturdu ve sık sık babasının konuşmasını bölerek tüm ilgiyi üzerinde topladı.
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Küçük X bir ara burnunu karıştırırken kameralara yansıdı.
Küçük çocuk, Musk'ın demokrasiden bahsettiği anlarda, babasını taklit etmeye başladı ve milyarderin sık sık duraklamasına neden oldu.
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Musk'ın “yüksek IQ'lu” olarak nitelendirdiği oğlu X'in Oval Ofis'teki halleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Pek çok kişi, küçük çocuğun sevimliliğine vurgu yaparak, Beyaz Saray'daki toplantıdan rol çaldığını belirtti.
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Küçük X, sık sık babasıyla etkinliklere katılıyor. Bir süre önce babasının paylaştığı videoda ona siyasi tavsiye vermesiyle gündeme gelmişti.
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Tesla ve SpaceX'in sahibi, 12 çocuk babası Musk, X platformunda paylaştığı videoda oğluna “Ne yapmalıyım?” diye soruyordu. Küçük X ise “Amerika'yı kurtar” cevabını veriyordu. “Ve?” diye soran Musk'a küçük X, “Trump'a yardım et!” şeklinde yanıt veriyordu.
Musk'ın “Bu çocuğun harika içgüdüleri var” notuyla paylaştığı gönderi kısa sürede gündem olmuştu.