Elon Musk Dogecoin'i uçurdu

Tesla ve SpaceX'in ardından satın alarak Twitter'ın da yönetimini eline alan Elon Musk kripto para piyasasında hareketliliğe yol açtı.
Musk, Twitter logolu tshirt giyen, Dogecoin'in sembolü olan Shiba Inu cinsi bir köpeğin fotoğrafını paylaştı.
Bu paylaşım Dogecoin'in Twitter'da kullanılmaya başlanacağı şeklinde yorumlanmasıyla kripto parada sert bir yükseliş yaşandı.
Söz konusu paylaşım öncesi 0.12 dolardan işlem gören Dogecoin saat 10.00 itibarıyla 0.1474 dolara çıktı. Dogecoin son 24 saatte yüzde 26 yükseldi.
Elon Musk'ın Dogecoin dahil kripto paraları Twitter'a entegre etme isteği olduğu bir süredir biliniyordu.
MAHKEME KAYITLARINA YANSIMIŞTI
Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter satın almasından ilk olarak vazgeçmesinin ardından konu mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme kayıtları Elon Musk'ın Twitter'ı blokchain temelli bir platforma dönüştürme düşüncesi olduğunu ortaya koydu.
Musk'ın Twitter eski CEO'su Parag Agrawal'a teklif ettiği fikre göre kullanıcıların Twitter'da her paylaşım için 0.1 Dogecoin gibi düşük bir ücret ödemesi öngörülüyordu. Böylece platformdaki bot hesaplar temizlenecekti.Ancak bu fikir Agrawal tarafından kabul görmedi. Musk da daha sonradan bu fikrin şu an için uygulanabilir olmadığını kabul etti.
Ancak dün Twitter'ın kimlik doğrulama aracı 'mavi tik' için aylık 19.99 dolar ücret almaya hazırlandığı bildirildi. Dolayısıyla söz konusu ödemelerin Dogecoin'le yapılabileceği beklentisi oluştu.
BITCOİN VE ETHEREUM'DA SAKİN SEYİR
Dogecoin'de sert bir yükseliş yaşanırken piyasa genelinde yarın Fed'in açıklayacağı faiz kararı beklenmeye devam ediyor. Bitcoin günlük yüzde 0.6 yükselişle 20.619 dolardan işlem görürken, Ethereum da benzer şekilde yüzde 0.7 değer kazanarak 1.595 dolara çıktı.
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