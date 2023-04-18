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Son dönemde dünyanın en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Elon Musk, yine bir sürpriz ile karşımıza çıktı. Geçtiğimiz dönemde kendisi de kurucuları arasında yer aldığı ancak sonradan hisselerini devrettiği OpenAI firmasının geliştirdiği ChatGPT için kontrolsüz gelişiyor diyen Musk, bu gerekçeyle yapay zekâ gelişiminin durdurulması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak bu kez kendisi yapay zekâ atılımını açıkladı.

Son dönemde hem Twitter açıklamaları hem de yapay zekâ konuşmalarıyla teknoloji gündeminin bir numaralı ismi haline gelen, Tesla, SpaceX ve Twitter’ın CEO’su Elon Musk, Fox News Channel'dan Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, Microsoft ve Google'ın geliştirdiği yapay zekâ platformlarına meydan okumak için "TruthGPT" adını verdiği bir yapay zekâ (AI) platformu başlatacağını belirtti.

OPENAI MICROSOFT İLE YAKIN İTTİFAK HALİNDE

Kendisi de kurucuları arasında bulunduğu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketini bir kez daha eleştiri yağmuruna tutan Musk, OpenAI'ın kâr amaçlı bir kuruluş olan Microsoft ile yakın ittifak halinde olduğunu belirtti. Musk, ayrıca Google'ın kurucu ortağı Larry Page'i yapay zekâ güvenliğini ciddiye almamakla suçladı.

Gerçekleştirildiği röportajda, "'TruthGPT' adını verdiği platformun evrenin doğasını anlamaya çalışacağını ve “maksimum gerçeği arayacağını” belirten Musk, “Geç başlıyor, ancak üçüncü bir seçenek oluşturmaya çalışacağım" açıklamasını yaptı.

YAPAY ZEKÂYA ARA VERİN ÇAĞRISINDA BAŞI ÇEKMİŞTİ

Kâr amacı gütmeyen Future of Life Institute'un 29 Mart 2023 tarihinde yayımladığı ve Musk dahil binden fazla kişinin imzaladığı açık mektupta, bu tarz yapay zekâ robot tasarımları için ortak güvenlik protokolleri geliştirilene ve bağımsız uzmanlarca uygulanıp denetimi yapılana kadar ileri yapay zekâ robotlarının geliştirilmesine ara verilmesi talep edilmişti.

Mektupta, insanlarla rekabet eden yapay zekâ sistemlerinin ekonomik ve siyasi aksamalar bakımından topluma ve medeniyete yönelik riskleri ayrıntılı olarak açıklanmış ve yapay zekâ geliştiricilerinin denetim için politikacılarla ve düzenleyici kurumlarla çalışması için çağrı yapılmıştı.

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