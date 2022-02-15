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Tesla CEO'su Elon Musk'ın 19-29 Kasım tarihleri arasında adı açıklanmayan bir hayır kurumuna 5 milyon 44 bin adet hisse bağışladığı ortaya çıktı.

SEC'e yapılan bildirime göre hisselerin söz konusu tarihlerdeki kapanış fiyatlarına göre toplam değeri 5.7 milyar dolar oldu.

Elon Musk, geçen yıl 16,4 milyar dolar tutarında Tesla hissesi satmıştı. Bu satışın 11 milyar doları ile bu yıl sona erecek hisse opsiyonları için vergi ödemesi yapacağını belirtmişti.

Musk'ın bu bağışı ise ABD'de tartışmalara neden oldu. Bazı uzmanlar bu bağışın hayır amaçlı değil vergi indirimi almak için yapıldığını savundu.