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Üçüncü çeyrek mali sonuçları piyasa beklentisinin altında gelen Tesla'nın hisselerinde dün sert bir düşüş yaşandı. Dünyanın en değerli otomotiv üreticisi olan Tesla'nın hisseleri dün yüzde 9.3 geriledi.

Firmanın piyasa değeri bu düşüşün ardından 797 milyar dolardan 698 milyar dolara geriledi.

Hisselerdeki bu sert düşüş firmanın CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın da bir servet kaybetmesine neden oldu. Forbes gerçek zamanlı servet listesinde yer alan bilgilere göre Musk'ın serveti sadece 1 günde 24.8 milyar dolar eriyerek 231 milyar dolara geriledi.

Bu düşüşe rağmen Musk dünyanın en zengin insanı unvanını korudu. Musk'ı 175.2 milyar dolarlık servetiyle Fransız lüks devi LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault takip etti. Amazon Kurucusu Jeff Bezos ise dün itibarıyla 151.2 milyar dolarlık servetiyle 3. sırada yer aldı.

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AÇIK ARA EN DEĞERLİ OTO ÜRETİCİSİ

Son düşüşe rağmen Tesla 698.2 milyar dolarla açık ara dünyanın en değerli otomotiv üreticisi olmayı sürdürdü. Tesla'yı dün kapanış itibarıyla 239.1 milyar dolarla Japon devi Toyota ve 94.1 milyar dolarlık piyasa değeriyle Çinli BYD takip etti.

19 Ekim 2023 itibarıyla dünyanın en değerli otomotiv üreticileri:

Sıra Firma Piyasa değeri (milyar $) 1 Tesla 698.2 2 Toyota 239.1 3 BYD 94.1 4 Porsche 87.2 5 Mercedes-Benz 71.2 6 BMW 65.7 7 Volkswagen 59.4 8 Stellantis 58.4 9 Ferrari 55.6 10 Honda 53.1

KÂRINDA İNDİRİM DÜŞÜŞÜ

Tesla hisselerinde satışa yol açan özellikle firmanın kâr ve kâr marjındaki düşüşler oldu.

ABD merkezli elektrikli araç üreticisinin geliri yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 23.4 milyar dolara yükseldi.Firmanın net kârı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 44 düşerek 1,9 milyar dolara geriledi.

Tesla'nın geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 25.1 olan brüt kâr marjı ise şirketin fiyat indirimlerine giderek satışları artırma politikası sebebiyle bu yılın aynı döneminde yüzde 17.9'a geriledi.

DEĞERLEMESİ SORGULANIYOR

Analistler Tesla'nın yüksek piyasa değerinin önemli nedenlerinden birisinin tüketicilerin bugüne kadar Tesla araçlara rakiplerinden daha fazla ücret ödemeye istekli olması olduğunu belirtti. Satışları artırmak için firmanın indirimlere gitmek zorunda kalması sebebiyle firmanın değerlemesiyle ilgili soru işaretlerinin ortaya çıktığını ifade etti.