Koronavirüs nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, sosyal medya hesabından Kuran-ı Kerim okurken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Elneny fotoğrafın açıklama kısmına; “Tüm problemlerin, endişelerin ve acıların çözümü, af dilemek ve iyimser olmak. Üzülmeyin, Allah bizim yanımızda” diye yazdı.