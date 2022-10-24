Özellikle çay saatine en çok yakışan tatlılardan birisi Elmalı Turta. Fırından çıktığında evi saran tarçın kokusu, incecik hamuru ve elmanın damakta şölen yaratan etkisi ile herkesin çok sevdiği Elmalı Turta nasıl yapılır hadi hep birlikte öğrenelim.

Kaç kişilik: 6

Hazırlama süresi: 30 dk.

Pişirme süresi: 30 dk.

Kalori: 100 gr/230 kcal

ELMALI TURTA MALZEMELERİ

250 gr oda sıcaklığında tereyağı yada margarin

1 Adet orta büyüklükte yumurta

2 Türk kahvesi fincanı toz şeker

1 Paket vanilya

1 Paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Üzeri için pudra şekeri

İç Malzeme;

4-5 adet kırmızı elma

1 tatlı kaşığı tarçın

3 yemek kaşığı şeker

1 Su bardağı çekilmiş ceviz

ELMALI TURTA NASIL YAPILIR?

Yapılış-1

Pudra şekeri hariç tüm kuru malzemeleri oda sıcaklığında olan tereyağına ekleyip, unu kontrollü olarak ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur elde edelim.

Hamuru iki eşit parçaya ayıralım. Bir parçasını donması için buzluğa koyalım. Diğer yarısını yağladığımız tart kalıbına elimizle yayarak turtamızın tabanını oluşturalım.

Kabuğunu soyduğumuz elmaları rendeledikten sonra suyunu sıkarak genişçe bir tavaya alalım. Üzerine şeker ve tarçını ilave edip orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim.

Çekilmiş cevizlerimizi ekleyerek, tart tabanımızın üzerine yayalım.

Dondurucuda sertleşen hamuru rendeyle tartımızın üzerini kaplayacak şekilde rendeleyelim.

Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında üzeri pembeleşene kadar pişirelim. Soğuduktan sonra servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpelim. Afiyet Olsun.