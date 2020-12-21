Trans topluluğunda pek çok kişi tarafından etkilendim. Cesaretiniz, cömertliğiniz ve bu dünyayı kapsayıcı ve şefkatli bir yer yapmak için durmadan çalıştığınız için teşekkür ederim. Daha sevgi dolu ve eşit bir toplum için her türlü desteği sunacağım.