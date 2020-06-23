"BU KORKUNÇ BİR SON"

55 yaşındaki eski manken, "Steve artık bizimle birlikte değil" diyerek, "Bu korkunç bir son" ifadelerini kullandı. Eski eşi ile mutlu zamanlar yaşadıklarını belirten Hurley, Bing ile zor zamanlar geçirdiklerini de yazdı.