"PARAYLA HİÇBİR ZAMAN İŞİM OLMADI"



Varsayım çok kötü bir şey... Hiçbir şey sizin dışarıdan gördüğünüz, okuduğunuz, düşündüğünüz, bildiğinizi sandığınız gibi değil... Benim parayla hiçbir zaman işim olmadı. Aksini söyleyecek biri varsa buyursun çıksın karşıma!