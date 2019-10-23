23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'de toplam 8 oteliyle hizmet veren Elite World Hotels, Sapanca’da bölgenin en yüksek kapasiteli otel yatırımını tamamladı.
Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, 44 dönüm arazi içinde 650 milyon TL yatırım ile hayata geçirildi. Otelde biyolojik gölet, Türkiye’nin ilk tuzlu su ısıtmalı açık havuzu, 8 bin 500 metrekare ile Türkiye’nin en büyük wellness ve spa alanı, çocuklara özel spa alanı, 3 bin kişi kapasiteli toplantı salonları bulunuyor. Elite
Açıklamada görüşlerine yer verilen Elite World Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’ta 428 kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi. Bölgeye sağladıkları istihdam desteğini artırmaya devam edeceklerini aktaran Elik, Sapanca yatırımlarının bölge halkının da ekonomik açıdan gelişmesine katkıda bulunacağını ifade etti.
'KONGRE TURİZMİNİ GELİŞTİRECEĞİZ'
Sapanca’ya yatırım kararı ve ön çalışmalar ile inşaat faaliyetlerinin gerçekleşmesi sonucunda toplam 3.5 senede Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’u hizmete açtıklarını söyleyen Elik, kongre turizmiyle kısa sürede Sapanca’da katma değerli ziyaretçi profili yaratacaklarını belirterek şunları söyledi: “Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’da yüksek kapasiteli toplantı ve kongre salonları yaptık. Toplamda 2 bin 200 metrekare sütunsuz 1 kongre ve 18 farklı büyüklükte 3 bin kişi kapasiteli toplantı salonlarımız bulunuyor. Farklı illerde gerçekleşen kongreleri ve büyük etkinlikleri Sapanca’ya kazandırmayı amaçlıyoruz. Otelimizde her misafirimizin isteği için özenle düşünülmüş farklı tasarım ve konseptlere sahip yeme-içme alanlarımız bulunuyor. Aktivite alanlarımız ise; Game Arena, bowling, Kids Club, biyolojik gölet, tenis kortları, basketbol sahası, açık havuz, macera parkları ve Aquapark’tan oluşuyor.”
DÖRT AYRI SPA ALANI
Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’ta yer alan 8 bin 500 metrekare spa alanları ile Türkiye’nin en büyük spa’sına sahip olduklarını dile getiren Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, kadın, erkek, karışık ve çocuk bölümleri olmak üzere 4 ayrı spa alanları bulunduğuna dikkat çekti.
Spa konseptlerini Türkiye’de bilinenin dışında bir spa deneyimi yaşatma amacıyla oluşturduklarının altını çizen Bezaroğlu, şunları söyledi: “Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’ta sunduğumuz wellness hizmetlerini, misafirlerimiz için evlerine döndükten sonra da devam edebilecekleri bir yaşam felsefesi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bunu sağlamak için Türkiye’de ilk defa otelimizde deneyimleyebilecekleri çok özel uygulamalar yarattık. Özel olarak tasarlanmış kneipp yürüyüş havuzları, yağmur koridorları, saman terapi odaları, açık havada sıcak tuzlu su lagünleri ile açık hava sauna ve açık hava buhar odaları sunuyoruz. Masaj ve cilt bakımının ötesinde; wellness ve spa programları sunan bölgemizdeki ilk ve tek otel olmakla beraber programlarımızda bütünsel bir yaklaşımla oluşturduğumuz Watsu, ses şifası ve meditasyonlar yer alıyor. Spa’mızın bünyesinde yine Türkiye’de bir ilk olan 5-15 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren ‘Kid’s Own Spa’ bulunuyor. İçeriğindeki programlar sayesinde çocuklar ebeveynleriyle keyifli vakit geçirebiliyor. Bunların yanı sıra bünyemizde yer alan ‘Medi-spa’ ile sağlık ve beslenmeye entegre edilmiş vücut şekillendirme ve yaşlanma karşıtı tedavilerden yararlanılabilir.”
Firma otelin inşası sırasında hiçbir ağacın kesilmediğini bildirdi.
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