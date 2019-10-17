Pazar ak\u015famlar\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmez dizisi\u00a0Elimi B\u0131rakma n\u0131n 50. yeni b\u00f6l\u00fcm fragmanlar\u0131 yay\u0131nland\u0131. Ba\u015frollerini Alina Boz ve Alp Navruz un payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 dizi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekmeye devam ediyor.Son b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Feride nin Mert in \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc \u00f6\u011frenmesiyle ipler tamamen kopmu\u015ftu. Yeni b\u00f6l\u00fcmde ise Feride nin konaktan gitmesinin ard\u0131ndan ard\u0131ndan Azra da kona\u011f\u0131 terk ediyor.\u00a0 Yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131na damga vuran sahne ise bo\u015fanma davas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Cenk in Azra ya \u0130ster \u00f6d\u00fcl ister ceza, senden gelecek her \u015feye raz\u0131y\u0131m ben dedikten sonra Azra dan bir \u015fans daha istemesi oldu. Her \u015feyin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131yla mirasla ilgili endi\u015feye d\u00fc\u015fen Serap Azra ile Cenk in bo\u015fanmamas\u0131 i\u00e7inden elinden geleni yapmaya devam ediyor. Cenk ile Azra n\u0131n birlikte olmas\u0131n\u0131 istemeyen Sumru ifadesini de\u011fi\u015ftirece\u011fi s\u0131rada Fatma ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. EL\u0130M\u0130 BIRAKMA 50. B\u00d6L\u00dcM FRAGMANLARI T\u00fcm ger\u00e7ekleri \u00f6\u011frenen Feride, kendisine bu denli b\u00fcy\u00fck bir oyun oynanmas\u0131n\u0131 kabul edemez ve kona\u011f\u0131 terk eder\u2026 Feride\u2019nin gidi\u015fi ve yakla\u015fan bo\u015fanma davas\u0131 Azra ve Cenk\u2019i iyice \u00e7\u0131kmaza sokar. \u00a0 Her \u015feyin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131 Serap\u2019\u0131n mirasla ilgili endi\u015fesini de artt\u0131r\u0131r\u2026 Serap farkl\u0131 bir yol ararken Cenk\u2019in son anda yapt\u0131\u011f\u0131 hamle dengeleri t\u00fcmden de\u011fi\u015ftirecektir\u2026 Kazan\u0131n verdi\u011fi vicdan azab\u0131yla m\u00fccadele etmekte zorlanan Damla\u2019n\u0131n babas\u0131yla da aras\u0131 iyice gerilir. Ne yapaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken \u00f6\u011frenece\u011fi yeni bir bilgi i\u015fleri daha da karma\u015f\u0131k hale getirir\u2026 Sumru ise t\u00fcm bu olanlar\u0131 kendi lehine \u00e7evirmenin yollar\u0131n\u0131 arar\u2026 EL\u0130M\u0130 BIRAKMA 50. B\u00d6L\u00dcM 1. FRAGMAN \u00a0 \u00a0 EL\u0130M\u0130 BIRAKMA 50. B\u00d6L\u00dcM 2. FRAGMAN \u00a0 \u00a0