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        Elif Karlı: Hayat devam ediyor

        Soluğu Bodrum'da alan Elif Karlı, Türkbükü'nde objektiflere yansıdı. Altı ay önce eşi Cengiz Karlı'yı kaybeden şarkıcı, "İki günlüğüne Bodrum'a geldim. Zor bir süreçten geçtik ama hayat devam ediyor" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 11:04
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          Elif Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, altı ay önce cezaevinde kalp krizi geçirerek hayata veda etmişti.

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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; uzun süredir objektiflere yansımayan Karlı, Bodrum'da görüntülendi.

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          Türkbükü'nde bir kız arkadaşıyla deniz giren Elif Karlı, ardından kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti.

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          "ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇTİK AMA HAYAT DEVAM EDİYOR"

          Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Elif Karlı, "İki günlüğüne Bodrum'a geldim. Zor bir süreçten geçtik ama hayat devam ediyor. Bu süreçte birçok sanatçı dostum yanımda oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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          Öte yandan vefat haberlerinin basına yansımasından sonra Elif Karlı, yaptığı açıklamada, "7 aydır Tokat T tipi cezaevinde tutuklu yargılanan ve sağlık problemlerinden dolayı defalarca avukatımız aracılığı ile tutuksuz yargılanmasını talep ettiğim ancak ret cevapları aldığım eşim Cengiz Karlı, sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir" demişti.

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