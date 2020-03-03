Geçtiğimiz yıl Ibiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanınan ve daha sonra ise futbolcu Neymar ile oynadığı reklam filmiyle gündeme gelen Türk model Elif Aksu, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior ile Barcelona galibiyetini kutladı.