AVENGERS: ENDGAME (2019)
2008’de ‘Iron Man’le başlayan Marvel Sinematik Evreni'nde bir dönemi kapatıp yeni bir dönemi açan, “Avengers: Endgame”, özellikle Iron Man ve Captain America'nın hikâyelerinin nihayete ermesi açısından ayrı bir değer taşıyor... Black Widow, Hulk, Thor, Hawkeye başta olmak üzere bütün karakterlerin 22 filme yayılan hikâyeleri gayet güzel toparlanıyor... Karakterlerin psikolojisi, derinlemesine ele alınabiliyor filmde. Belki de hepsini iyi tanıdığımız için onlarla duygusal bağ kurmakta hiç zorlanmıyoruz. Karakterlerin sadece iyi yanlarını değil, zayıflıklarını, çaresizliklerini de hissediyoruz.
Thanos küresel ısınma, terörizm ve savaş gibi felaketlerin dünya nüfusunu dengeleyen olaylar olduğunu düşünen insansevmez biri. Bizimkiler ise büyük bir aile gibiler... Hepsi birbirine bağlılar. Yeniden savaşmalarındaki en büyük motivasyon, kaybettiklerini geri getirmek... İşte bu yüzden çok duygusal bir yanı var “Endgame”in... En çok hasılat getiren filmler listesinde birinci sırada…
AVATAR (2009)
James Cameron’ın yazıp yönettiği ‘Avatar’, her canlının birbirine bağlı olduğu büyük bir organizmayı andıran Pandora gezegeninde geçen bir kahramanlık destanı... Sömürgeci zihniyeti eleştiren film, sadece çevreci yaklaşımıyla değil, ABD’nin dış politikasını eleştiren politik içeriğiyle de öne çıkıyor. Gezegenin yerlisi Na’viler, Batılı sömürgeciler gelip yok edene kadar doğayla uyum içinde yaşayan dünya halklarını temsil ediyor. 3D teknolojisini teknik ve estetik anlamda geliştiren ‘Avatar’, görsel olarak da benzersiz bir deneyim...
TITANIC (1997)
‘Zengin kız-yoksul erkek’ aşkı ve onların arasına giren kötü adam karakteriyle eski usul Yeşilçam filmlerini hatırlatan bir melodram... Ama mekân Titanic, anlatıcı da usta yönetmen James Cameron olunca, en vasat öykü bile seyredilir hale geliyor. Ayrıca Cameron devasa transatlantiği, kendini beğenmişliği, aşırı güveni ve her şeye meydan okumasıyla Batı medeniyetinin bir simgesi gibi, neredeyse bir film karakteri gibi kullanıyor. Lüks, sefahat ve sahteliğin bittiği, can pazarının başladığı noktada film de asıl havasını buluyor. Transatlantiğin batışı, kolay kolay eskimeyecek ve küçümsenemeyecek bir sinemayla anlatılıyor. Ses bandı mükemmel. Buzdağıyla çarpışmanın ardından Titanic'in batışını anlatan genel plan kadrajlar ise resimli roman tadında.
STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR (2015)
(Star Wars: The Force Awakens)
Yeni üçlemenin yönetmen ve yazar olarak J.J. Abrams imzası taşıyan ilk filmi, gişelerde kazandığı başarının yanı sıra eleştirmenlerden aldığı yüksek notlarla da Star Wars serisine yeniden hayat verdi. Serinin “seçilmiş kişi”, “özgürlük savaşı”, “demokrasi özlemi”, “aşk”, “korkunç teknolojik silahlara karşı insan”, “şirin droidler”, “etnik çeşitlilik” gibi vazgeçilmez şifrelerini kullanan hikâye, ilk üçlemenin 30 yıl sonrasında geçiyor... Film 3 yeni genç karakteri itibarıyla genç olmak, büyümek ve seçim yapmakla ilgili görünüyor. Öyle ki hikâyenin her yanında gençlik çağı sorunları dolaşıyor. Aidiyet, kimlik ve baba kompleksi öne çıkıyor. Duygusal yanı ağır basan bir hayran filmi olduğunu da unutmayalım.
HARRY POTTER VE ÖLÜM YADİGARLARI-BÖLÜM 2 (2010)
(Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2)
Harry Potter’ı çocukluktan gençliğe taşıyan serinin son filmi, sadece Voldemort ile Harry Potter arasında geçen ve "İyi olan kazanır" diyeceğimiz bir final karşılaşması değil. Adının da çağrıştırdığı gibi, ölüm ve ölüm korkusuyla baş etme üzerine bir film bu… Harry'nin kısa süreliğine yaptığı öte dünya ziyareti ve oradaki sohbetleri, 8 filmlik serinin belki de en huzur verici bölümü… Harry'nin Severus'un gözyaşlarını damlattığı suda gördükleri ise bütün sırları açığa çıkarıyor. Orada, gerçek kahramanlığın, sınırsız özverinin ve sevginin anlamını kavrıyor.
Yazar J.K. Rowling, faşizan Voldemort rejimine karşı Hogwarts ile simgelenen demokratik, paylaşımcı değerleri bu filmde daha net ortaya koyuyor. İsyan hareketinin aslında bir lideri değil, ruhu var. Harry de o ruhun bir parçası. Harry Potter'ın sınırsız gücü reddetmesi bütün serinin kalbi gibi… 130 dakikalık süreyi seyirciye hissettirmeyen yönetmen David Yates, 2001 yılında fantastik bir yatılı okul hikâyesi olarak başlayan Harry Potter'ı 10 yıl sonra bir savaş filmi ve olgunlaşma öyküsü olarak bitirmeyi başarıyor.
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