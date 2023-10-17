Elektronik sigaralar akciğer hasarına yol açıyor

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özcan Oğurlu, "Pek çok kişi sigara içmeyi bırakmak için elektronik sigara kullanmaktadır. Bazıları da normal sigara içmeye başlamamışken elektronik sigara tüketmektedir. Özellikle genç kesimde elektronik sigara yaygın olarak görülmektedir. Zararsız gibi görülen elektronik sigaranın zararları da büyüktür" uyarısında bulundu.

“NİKOTİNLE BİRLİKTE BİRÇOK YABANCI MADDE İÇERİYOR”

Elektronik sigaranın da nikotin içerdiğini ifade eden Uz. Dr. Oğurlu, "Elektronik sigaralarda nikotin yanında akciğerlerin derinliklerine kadar inen maddeler, akciğer hastalıklarıyla bağlantılı olan kimyasal tatlandırcılar, uçucu içerikler, kanserojen maddeler, nikel, kalay, kurşun gibi ağır metaller bulunmaktadır. Tüketicilerin bu ürünlerin ne içerdiğini bilmesi zordur. Örneğin yüzde sıfır nikotin içerdiği iddiasıyla ortaya çıkan bazı ürünlerin çalışmalarda nikotin içerdiği tespit edilmiştir" şeklinde konuştu.

“AKCİĞER DOKUSUNA HASAR VEREBİLİR”

Elektronik sigaraların da bağımlılık yaptığını dile getiren Uz. Dr. Oğurlu, "Ürünlerde sıvılaştırılmış ve yoğunlaştırılmış nikotin olduğu bilinmektedir. Nikotin, ciddi bir şekilde bağımlılık yaparken, elektronik sigaralardaki nikotin daha yoğun derişimde bulunduğu için, bağımlılığı süratle geliştirmektedir. Bu nedenle kullananlar aynı sigara içenler gibi bağımlı olmakta ve kullanmadıkları zaman eksiklik hissetmektedirler. Ayrıca elektronik sigaraların içinde bulunan aroma büyük oranda zararlıdır. Bu aroma da nefes yoluyla alındığı için hızlıca akciğerlere ulaşır. Bu durum da akciğer dokusuna ciddi hasar verebilir. Hatta akciğer hasarından yoğun bakıma kadar giden bazı olumsuz tablolara da sebep olabilir" diye konuştu.

“BEYİN GELİŞİMİNE ZARAR VEREBİLİR”

Elektronik sigaraların gençler arasında oldukça popüler olduğuna dikkat çeken Uz. Dr. Oğurlu, "Özellikle de son beş yıl içinde bu ürünlerin kullanımı çok yükseldi. Lise çağından ortaokul çağına kadar düşen bir kullanım söz konusu. Gençler, normal sigaradan önce bu tür ürünlere ilgi göstermektedir. Akciğer sağlığının yanında bu ürünlerin beyin gelişimi için kritik bir dönem olan ergenlik döneminde kullanılması büyük sorun olabilir. Bu tür ürünler beyin gelişimine de engel olabilir. Gençlerdeki ilgi ürünlerdeki aromadan kaynaklanmaktadır" dedi.

"ÖNCE AİLELER ÖRNEK OLMALI"

Ailelerin yapıcı olması gerektiğine değinen Uz. Dr. Oğurlu, “Yapılan araştırmalara göre elektronik sigaraya başlayan gençlerin gelecekte normal sigara içme olasılığı daha yüksek görünmektedir. Ailelere bu anlamda büyük görevler düşmektedir. Öncelikle ailelerin çocuklarına örnek olduğu unutulmamalıdır. Tütün ürünleri kullanmayan bir ailede çocuklar da kullanmamaktadır. Eğer tütün ürünü kullanılıyorsa bırakmak da önemli bir çözümdür. Gerekirse sigara bırakmak için uzman desteği alınmalıdır” şeklinde konuştu.