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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Elektronik müzikteki kadın besteciler Borusan Müzik Evi’nde 

        Elektronik müzikteki kadın besteciler Borusan Müzik Evi’nde 

        'Türk elektronik müziğindeki kadın besteciler' 11 Mayıs Cumartesi Borusan Müzik Evi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 13:01 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:01
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        Elektronik müzikteki kadın besteciler
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        Borusan Müzik Evi, sezonun son konserinde, elektronik müzik alanında yaptıkları çalışmalarla takip edilen ve takdir gören kadın müzisyenleri konuk ediyor. Belçikalı plak şirketi Sub Rosa Records etiketiyle yayımlanan toplama albümde, yeni kuşağın elektronik müzik alanında 15 kadın bestecisinin eserleri yer alıyor. Küratörlüğünü Batur Sönmez ve Erdem Helvacıoğlu’nun yaptığı albümün lansmanında yenilikçi atılımlara ve kadın bestecilerin müzik sektöründeki görünürlüğünü ortaya koymayı amaçlayan bu albümden altı sanatçı 11 Mayıs Cumartesi Borusan Müzik Evi’nde olacak.

        BİFO, sezon kapanışı yapıyor

        9 Mayıs Perşembe Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonun kapanış konserinde dinleyicilerine modernleşmeden önceki Avrupa'nın müzik tarihine altın harflerle yazılan repertuvarından bir seçki sunacak. BİFO ile Çin asıllı Amerikalı piyanist Zhang Zuo ya da müzikseverler tarafından yaygın bilinen adı ile Zee Zee’yi buluşturan bu konserde, BİFO'yu şef Nisan Ak yönetecek. Kapanış konserinde bu dönemden seçkin yapıtlar seslendirilecek.

        Konser öncesinde Aydın Büke, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te

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        #Borusan Müzik Evi
        #Borusan sanat
        #konser
        #müzik
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