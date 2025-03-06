Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!

Ankara'da, Döne Bozdemir'e (44) şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verilip, elektronik kelepçe tedbiri uygulanan eşi Gafer Bozdemir (47), boşanma davası açan kadını geçen yıl 14 Eylül'de takip etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonunda Gafer Bozdemir hakkında, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Gafer Bozdemir’in olay günü Sıhhiye köprü altından elinde telefonla eşini takip ettiği, Sıhhiye metrosu içinde takibin sürdüğü belirtildi. Gafer Bozdemir'in, takibinden kurtulmak için geri dönerek kaçmaya çalıştığı sırada eşine bir el ateş edip sırtından vurduğu belirtildi.

Döne Bozdemir'in eşi tarafından vurulduğu anın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Dava dosyasına delil olarak giren görüntüde Döne Bozdemir'in, eşinin takibinden kurtulmak için metro istasyonunda hızlı adımlarla ilerlediği, çıkışa merdivenlere koşarak yöneldiği sırada takibi sürdüren eşinin ateş etmesi sonucu yere yığıldığı görüldü. Olayın ardından çevrede yaşanan panik de görüntüde yer aldı.

"KİMSE YARDIM ELİNİ UZATMADI"

Maktulün ailesinin avukatı Çisel Demirkıran, Döne Bozdemir'in, boşanma aşamasındaki eşi tarafından elektronik kelepçe ile koruma tedbiri varken insanların gözü önünde öldürüldüğünü söyleyerek, "Döne, bütün çığlıklarına rağmen kimse yardım elini uzatmadı. Arkasında 4 çocuk ve yaşanmamış bir hayat bıraktı. Dosyasına giren bilirkişi inceleme raporlarında da görüleceği üzere zaten sanık Döne’yi bir süre takip ediyor.

Hatta Döne’nin görüntülerini çekiyor. ‘Gel konuşalım, lütfen konuşalım’ gibi beyanlarda bulunuyor; ama sonrasında ifadesinde her kadın cinayetinde olduğu gibi ‘Döne beni aldatıyordu’ diyor. Her cinayetten sonra illaki bu sözde indirimlerden yararlanabilmek için fail hep aynı şeyi söyler; ‘beni aldatıyordu, akıl sağlığım yerinde değildi, benim erkekliğime hakaret etmişti’.

İfadesinde ‘beni aldatıyordu’ diyor. Sonrasında Döne’yi takip ediyor, barışmak için yalvarıyor. Madem aldatıldığını iddia ediyorsun boşanma davası devam ediyorken evlilik birliğini sonlandırmak daha makul olandır. Ama bizim maalesef ki bu dosyalarda makul bir davranış görmemiz mümkün değil" diye konuştu.