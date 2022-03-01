Elektrikte fatura 300 TL'nin altına inecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaatten 240 kilovatsaate çıkarılacağını duyurdu.

Bu kararla hanelerin ortalama aylık elektrik tüketiminin tamamı düşük kademe tarifeye girmiş oldu. Meskenler için elektrik tüketiminde KDV'nin yüzde 18'den 8'e indirildiği açıklanırken EPDK da düşük tarife limitin 1.37'den 1.26 TL'ye çekildiğini duyurdu.

Ocak ayında düşük tarife limiti 150'den 210 kilovatsaate çıkarıldığında 30 günlük fatura yaklaşık 42 TL azalarak 370 liradan 328 liraya inmişti.

Düşük tarife limitinin 240 kilovatsaate çıkarılmasıyla 1.26 TL'lik birim fiyattan ortalama 230 kilovatsaat tüketim için fatura 295 TL'ye düşecek. Ancak bu kez KDV de yüzde 8'e düşürüldüğü için fatura bu rakamın da altına inecek.

KDV indirimi 1.124 TL'lik ek fatura bedelleri hariç birim fiyat üzerinden hesaplanıyor.

Bu da 230 kilovatsaatlik tüketimde yaklaşık 25 TL'lik KDV indirimi anlamına geliyor.

KDV indirimi de dikkate alındığında aylık fatura yaklaşık 270 TL'ye kadar inmiş olacak.

KADEME ÖNCESİNİN 70 TL ÜZERİNDE

Elektrikte kademeli sisteme geçilen 1 Ocak'tan bu yana limit ve vergi destekleriyle fatura 370 liradan yaklaşık 80 lira düşürülmesine karşın yeni sisteme geçilmeden önceki Aralık ayı faturasının üzerinde bulunuyor. Kademe uygulanmayan Aralık ayında 230 kilovatsaat tüketimin faturası 220 TL ile faturanın son geldiği noktanın 70 TL altındaydı.