Elektrikli Porsche satışa sunuldu

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Alman otomobil üreticisi Porsche, ilk tam elektrikli modeli Taycan'ı Türkiye'de de satışa sunuldu. Otomobilin Taycan 4S, Turbo ve Turbo S versiyonları ile İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'deki yetkili satıcılara geldiği bilrildi.

Taycan'ın satışa sunulması ile Porsche Türkiye'nin tarihinde de yeni bir sayfa aralandığını söyleyen Porsche Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, 2025 yılından itibaren teslim edilen Porsche modellerinin yüzde 50'den fazlasının elektrikli olacağını bildirdi.

Eskinazi, "Bu doğrultuda yeni Porsche Taycan için tüm yetkili satıcı ve servislerimizde ve ayrıca çeşitli sosyal etkileşim noktalarında kurulacak şarj istasyonları için hazırlıklarımız son hız devam ediyor. Porsche Türkiye olarak, 2020 yılının sonuna kadar yaklaşık 6.7 milyon TL yatırım ile 120 adet Porsche şarj istasyonunu aktivite etmeyi planlıyoruz. 2021 yılı başında ise Doğuş Oto Kartal lokasyonumuzda Türkiye'nin en hızlı şarj istasyonunu kurmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, elektromobilite kapsamında hazırlıklara 2 yıl önce başlayan Porsche Türkiye, Destination Charging (uğrak noktasında şarj),Dealer Charging (Bayide Şarj) ve Home charging (Evde Şarj) alanlarına odaklanıyor.