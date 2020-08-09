Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre ise yüzde 42,5 arttı.
Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, bu yılın 7 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 58,9 yükselişle 273 bin 22 adet seviyesine ulaşıldı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede yükseldi.
2000CC'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Söz konusu dönemde 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 60,6 artarak yüzde 94,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları da yüzde 20 artarak yüzde 2 pay aldı.
2000cc üstü otomobil satışlarının payı ise yüzde 5 azalarak yüzde 0,2 olarak belirlendi.
Temmuz sonu itibarıyla otomobil pazarında motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay aldı.
Dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 3,1 olarak belirlendi.
Benzinli otomobil satışları temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 118,1, otogazlı otomobil satışları yüzde 80,9 ve dizel otomobil satışları da yüzde 19,3 yükseldi.
TREND DEVAM EDİYOR
Temmuz sonunda 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
Bu dönemde elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 47,3 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi devam etti.
VERGİ FAKTÖRÜ
Temmuz sonunda otomobil pazarının yüzde 86,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 169 bin 464 adetle yüzde 62,1 pay, B segmenti otomobiller de 64 bin 533 adetle yüzde 23,6 pay aldı. Otomobil pazarında en çok tercih edilen gövde tipi ise yüzde 44,4 payla yine sedan otomobiller oldu.
Sedan otomobilleri, yüzde 28,3 payla SUV ve yüzde 24,3 payla da hatchback takip etti.
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