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        Haberler Gündem Güncel Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber

        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber

        Denizli'deki UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'ye turla gelen ve iddiaya göre burada unutulduktan sona bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki Polonyalı turist Maria Latacz'ın arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 12:15 Güncelleme: 09.05.2024 - 13:11
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        Turla geldiği Pamukkale'de unutulan Polonyalı turisten acı haber
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        Polonya'dan Türkiye'ye turla tatile gelen 75 yaşındaki Maria Latacz, dün Antalya'da kaldığı otelden Denizli'deki Pamukkale Ören Yeri'ne düzenlenen geziye katıldı.

        Bir süre turla Pamukkale'de gezen Latacz, Antik Havuz'da yüzdü. İddiaya göre, turist kafilesi otobüsle gezinin sonraki durağı olan Burdur'daki Salda Gölü'ne gitti. Tur rehberi, Maria Latacz'ın kafilede olmadığını fark edince durumu yetkililere bildirdi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İhbar üzerine Polonyalı turistin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

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        Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından Latacz'ın en son Pamukkale'deki Antik Tiyatro çevresinde görüldüğü tespit edildi.

        CANSIZ BEDENİ DERE YATAĞINDA BULUNDU

        Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Pamukkale bölgesinde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Komandoların da katıldığı arama çalışmalarının ikinci gününde Maria Latacz'ın cansız bedeni Domuzçukuru mevkisindeki dere yatağında bulundu.

        DÜŞÜP ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

        Polonyalı turistin dere yatağına düşüp öldüğü değerlendirilirken kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

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        #denizli pamukkale
        #polonyalı turist
        #ölüm
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