Erzurum'un Aziziye ilçesindeki iş yerinde tavuk döneri satan 26 yaşındaki Hakan Arslan, bir hafta önce sabah saatlerinde hazırladığı tavuk döneri pişirmek için ocağa koyup gazı açtığı sırada restorana bir konu sormak için giren kişiyle kısa süreli sohbet etti.

"BİR ANLIK BOŞLUK, BİR ANLIK UNUTKANLIK İŞTE SONUÇ BU"

Döner ustası Arslan, AA muhabirine, başına gelen olaya çok üzüldüğünü söyledi.

Bu işlerle uğraşan kişilerin çok dikkatli olmasını isteyen Arslan, "Bir anlık boşluk, bir anlık unutkanlık işte sonuç bu. Döneri taktım ve gaz vanasını açtım. Çakmak yanmayınca o arada biri geldi bir şey söyledi. Arkamı dönünce bir an gazı açtığımı da unuttum. Yüzümü dönüp tekrar çakmağı çakınca gaz sıkıştı ve parlama olunca yandım." dedi.

Arslan, parlama sonrası çevredekilerin yardımıyla hastaneye getirildiğini belirterek, başına gelen talihsiz olayı başka birinin yaşamamasını ve bu işlerle uğraşanların daha dikkatli davranmasını istedi.