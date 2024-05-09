Bir Amerikan Hava Kuvvetleri askeri, Cochva'ya belirli bir yaşta orduya katılmanın zorunlu olması konusunda ne hissettiğini sordu. Cochva, "Bu şimdiye kadarki en iyi şey. Görevimi yerine getirdiğimde gerçekten büyük bir amacım olduğunu hissettim" dedi.

Videoya Cochva'ya teşekkür edenler ve ona destek verenler de yansıdı. Bir kadın, "Halkınızın yanındayım. Bu kadar cesur olduğunuz ve bunu gösterdiğiniz için size teşekkür ediyorum" dedi.