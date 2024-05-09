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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray savunması duvar ördü! 1987-1988 sezonundan beri... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray savunması duvar ördü! 1987-1988 sezonundan beri...

        Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray, bu sezon savunma başarısıyla dikkat çekiyor. Sarı kırmızılılar, 1987-1988 sezonundan itibaren en az gol yediği dönemi geçiriyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 09.05.2024 - 12:28
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        • 1

          Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Galatasaray, bu sezon savunmasıyla ön plana çıktı.

        • 2

          Sarı kırmızılılar, oynadığı 35 karşılaşmada kalesinde 22 gol gördü. Okan Buruk'un öğrencileri, bu alanda ligin en başarılı takımı oldu.

        • 3

          Galatasaray bu süreçte 18 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

        • 4

          Sarı-kırmızılılar, ligde üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana savunmada en başarılı olduğu dönemi geçiriyor.

        • 5

          Galatasaray şu ana kadar kalesinde maç başına ortalama 0,62 gol gördü.

        • 6

          Galatasaray, savunmada bundan önceki en iyi dönemini 1992-1993 sezonunda yaşamıştı.

        • 7

          Sarı kırmızılılar, Karl Heinz Feldkamp yönetiminde lig boyunca oynadığı 30 karşılaşmada 21 kez ağlarından topu çıkarmıştı.

        • 8

          Galatasaray, o sezon kalesinde maç başına ortalama 0,7 gol görmüştü. Galatasaray, bu sene savunmacılarından skor katkısı almayı da başardı.

        • 9

          Sarı kırmızılılarda stoper olarak görev alan 4 futbolcu, ligde 9 kez fileleri havalandırırken 2 de gol pası verdi.

        • 10

          Abdülkerim Bardakcı 4, Victor Nelsson ve Davinson Sanchez 2'şer ve Kaan Ayhan 1 kez gol sevinci yaşadı.

        • 11
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