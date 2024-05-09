2 metre 13 santimetrelik zorlu hayatın öyküsü: Uzun boylu bir genç kadının serüveni!

Bunların dışında sık sık gerçek yaşından çok daha yaşlı olmakla karıştırıldığı için hem akranları hem de yetişkinler tarafından alay konusu oldu. Ayrıca bir süpermarkette, o sırada henüz 8 yaşında olmasına rağmen daha büyük olduğu düşünülerek kendisine yaklaşıldığını anlatıyor.