2 metre 13 santimetrelik zorlu hayatın öyküsü: Uzun boylu bir genç kadının serüveni!
Sosyal medya insanlara gündelik hayatlarında sık rastlamadıkları durumları gösteren bir yer. Bunun yanı sıra, özellikle farklı fiziksel özellikler çoğu zaman diğer insanların ilgisini çektiğinden sosyal medyada bu özelliklerini paylaşan insanlar popülerleşebiliyor. Bu duruma örnek olan bir kadın ise 2 metre 13 santimetre olan boyuyla ilgili deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşarak sosyal medya platformlarında büyük ilgi topladı. İşte, sizin için günlük hayattaki görevleri yerine getirirken karşılaştığı zorluklar!
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Farklı fiziksel özellikler, insanların ilgisini çeken ve merak uyandıran konulardan biri. Özellikle benzersiz görünümleri olan bireyler, çevrelerinde merak ve hayranlık uyandırıyor. Bununla birlikte sosyal medya sayesinde kendilerinden farklı olan insanların yaşamlarını takip etmek kolaylaştığından birçok insan farklı kişileri takip ediyor. Haberimizde bu özgün durumlardan birine örnek olan aşırı uzun boyuyla ilgi çeken bir kadının yaşadığı zorlukları derledik. İşte, detaylar...
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KATIE WOOLLS İLE TANIŞIN!
25 yaşında, İngiliz ve 2 metre 13 santimetre boyunda olan Katie Woolls, daha önceden satış müdürü olarak çalışıyordu. Ancak alışılmadık durumunu sosyal medyada paylaşmaya başlayınca takipçileri çok arttı ve Katie bu durumu farkındalık yaratmak için kullanmaya başladı.
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GÜNDELİK HAYATTA YAŞADIĞI ZORLUKLAR
Katie'nin en çok zorlandığı durumlardan biri, kendisine tam olarak uyan kıyafetleri bulma mücadelesidir. Bacakları ortalamadan çok daha uzun olduğundan, standart bedenler genellikle vücuduna uyum sağlayamadığı için kıyafet alışverişi yaparken çok zorlanıyor.
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Ayrıca erkeklerle ilişki kurmanın zorluğunu vurguluyor, boyunun çoğu zaman potansiyel partnerlerini korkuttuğunu ve flört etmeyi zorlu bir görev haline getirdiğini belirtiyor. Araba veya uçakla seyahat ederken geniş bacak alanına ihtiyaç duyan Katie için ulaşım başka bir engel teşkil ediyor. Kendi boyuna uyum sağlamak için daha büyük araçlara rezervasyon yaptırmak zorunda kalıyor, hatta o araçlarda bile yeterince rahat olamıyor.
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KOLAY BİR ÇOCUKLUK GEÇİRMEDİ!
Çocukluğunda ilgi çekmekten hoşlanmayan Katie, büyüdükçe daha çok zorlukla karşılaştı. Birçok bakışla, kıkırdamalarla ve alaylarla karşı karşıya kaldı. Bunun yanı sıra insanlar hakkında sürekli kötü yorumlarda bulunduğundan Katie genel olarak yalnız bir çocukluk geçirdiğini aktarıyor.
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Bunların dışında sık sık gerçek yaşından çok daha yaşlı olmakla karıştırıldığı için hem akranları hem de yetişkinler tarafından alay konusu oldu. Ayrıca bir süpermarkette, o sırada henüz 8 yaşında olmasına rağmen daha büyük olduğu düşünülerek kendisine yaklaşıldığını anlatıyor.
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KATIE SOSYAL MEDYADA NE YAPMAYI AMAÇLIYOR?
Karşılaştığı engellere rağmen Katie'nin deneyimlerini samimi bir şekilde anlatması pek çok kişiyi etkiliyor. Katie de insanların bu durumdan olumlu etkilendiğini görünce daha fazla içerik yapmak istediğini aktardı. Platformu aracılığıyla yalnızca farkındalığı artırmasının yanı sıra, alışılmadık özelliklere sahip insanlara karşı empati ve anlayış duygusunu da geliştirmek istiyor.
Kaynak: Bright Side
Fotoğraf kaynakları: Instagram