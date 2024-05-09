Dünyanın en zengin şehirleri açıklandı! İşte milyarderlerin en çok tercih ettiği yerler

Dünyanın En Zengin Şehirleri Raporu 2024'teki en zengin 10 şehir ve bölge, yerleşik milyonerlerin yani 1 milyon ABD doları veya daha fazla likit yatırım yapılabilir servete sahip bireylerin sayısına göre sıralandı. İşte dünyanın en zengin şehirleri...