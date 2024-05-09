REKLAM advertisement1

Süper Lig'in son üç haftasına en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren Galatasaray şampiyonluğa koşuyor. Üst üste ikinci kez zafere uzanmaya yakın olan sarı-kırmızılıların tecrübeli yıldızlarıda ikinci baharını yaşıyor. Geçen sezon kariyerine can veren Mauro Icardi'den sonra Hakim Ziyech küllerinden doğarken Mertens de dünyayı gezme planlarını 1 yıl erteledi.

EMEKLİLİĞİ DÜŞÜNÜYORDU Galatasaray'a 1+1 yıllık imza ile gelen Dries Mertens, bu sezon sonunda futbolu bırakmayı düşünüyordu. Geçen günlerde 37 yaşına giren Belçikalı yıldız, sezon başında 11'deki yerini Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'ya kaptırsa da Kasım 2023 gibi sırtına geçirdiği formayı bir daha çıkarmadı. REKLAM

HER HAFTA VİTES YÜKSELTTİ İlerleyen yaşına rağmen kariyerinin en çok maça çıktığı sezonlarından birini geçiren Mertens, sezonun son haftalarına doğru formunu da yükseltti. Yaşıyla orantılı olarak sezon sonlarında yorgun olması beklenen Belçikalı yıldız Şubat 2024'ten bu yana forma giydiği maçların sadece ikisinde skor katkısı sunamadı.

HEM KOŞUYOR HEM ATIP ATTIRIYOR Samsunspor müsabakasıyla başlayan süreçte 12 maçın dördünde fileleri havalandıran Mertens, 9'unda ise takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırladı. Takımına kritik virajda 5 gol ve 10 asistlik katkı sağlayan tecrübeli 10 numara, aynı zamanda hemen her maçta takımın en çok koşan isimlerinden oldu.

BİR YIL DAHA! Galatasaray'ın milli arada geçirdiği kısa Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mertens emeklilik kararını rafa kaldırabileceğinin sinyallerini verdi; ilerleyen haftalarda ise sarı-kırmızılılar ile masaya oturdu. Futbolu bırakıp ailesiyle birlikte dünyayı gezme planları yapan Mertens bu kararını da rafa kaldırdı. Belçikalı yıldızın sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması bekleniyor.

ZIYECH'İN İLK AYLARI KAYIP! Galatasaray'a transferin son günlerinde gelen Hakim Ziyech gerek sakatlıklar gerekse adaptasyon sorunları nedeniyle ilk aylarda beklenen katkıyı sunamadı. Nisan ayına kadar sadece 9 maça ilk 11'de çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 2023 sonunda yaşanan ödeme aksamasında bu durumdan rahatsız olan nadir yıldızlar arasındaydı.

SAKATLIKLARDAN KURTULAMADI Sezon başı kampına katılamayan ve bu nedenle yavaş yavaş ritim bulması beklenen Faslı yıldız eylül ve ekim aylarını sakat geçirirken Afrika Uluslar Kupası'ndan da sakat döndü. Milli Takım'da geçirdiği ayak bileği sakatlığı nedeniyle de mart sonuna kadar süre alamadı.

SON ALTI MAÇTA 4 GOL 2 ASİST! Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarıyla birlikte sahalara dönen Ziyech, Okan Buruk'un en ihtiyacı olduğu anlarda sahne aldı. Alanyaspor deplasmanında bir gol atan 31 yaşındaki yıldız devamındaki üç maçta da kritik gollere imza attı. Pendikspor müsabakasında bir golün hazırlayıcısı olan Ziyech, Adana Demirspor deplasmanında ve Sivasspor maçında ise perdeyi açtı.

BONSERVİSİ ALINDI Adaptasyon sorununu yavaş yavaş atlatan ve takım arkadaşlarıyla da kaynaşan Ziyech sezonun son haftalarında hem Galatasaray hem de Türkiye'ye dair aidiyet hissetmeye başlarken 31 yaşındaki yıldızın ailesi de İstanbul'a geldi. Sezon başında Chelsea'den bedelsiz satın alma opsiyonuyla kiralanan Faslı futbolcunun bonservisi de maddelerin devreye girmesi sonrasında Chelsea'den alındı.

Sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in çok iyi durumda olduğunu ve yeni sezonda da kendisiyle devam etmek istediklerini dile getirmişti.