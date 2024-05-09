Cerrahi dışı işlemlerde tek cihaz dönemine son! Genç ve bakımlı olma trendleri değişti 

REKLAM advertisement1

Cerrahi dışı işlemlere olan ilgi 2024 yılında artarak devam ediyor. Günümüz estetik uygulamalarında yeni yaklaşım tek cihaz ya da tek uygulama yerine kombine tedavilerle daha etkili sonuç alma yönünde. Uzmanlar “tek cihazla gerçekleştirilen uygulamaların sonuna geldiğimiz bir dönemdeyiz. Yüksek beklentilerin karşılanması için doğru tedavi protokollerinin bir arada uygulanması gerekiyor” diyor. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, bu amaçla oluşturdukları üç temel protokolün detaylarını anlatıyor:

YÜZDE GERGİNLİK VE YUKARI KALDIRMA PROTOKOLÜ “Yüzde gerginlik ve yukarı kaldırma olarak” tanımlanabilecek “Fountain of lift” protokolü cildinin esneklik kaybettiğini düşünen ve hafif bir kaldırma etkisi isteyenler için. Bu protokolde amaç yüzün kendini bırakmış ve kaybedilmeye başlanmış olan elastikiyetinin geri kazanılması. Dört ayrı teknolojinin bir arada kullanıldığı protokolde, yüzü çok daha diri tutmak ve kolajen üretimini artırarak sıkılık sağlamak mümkün. Bu sistemler bütünü, kaldırma hissi sağlamak için farklı teknolojiler içeriyor. Kas stimülasyonu, artan kas tonusu sayesinde derin bir etkinin yanında cildin ikinci tabakası olan dermiste yüzeysel bir sıkılaşma yaratıyor. Nem maskesi ve onunla birlikte uygulanan oksijen terapisi ile ise cilt yüzeyini nemlendirip parlak ve canlı bir görünüm veriyor. 100 dakika süren uygulama yüksek esneklik sağlamasıyla dikkat çekiyor. REKLAM

KIRMIZI HALI IŞILTISI “Kırmızı halı ışıltısı” denilen “Red carpet glow” cildin solgunluğunu ortadan kaldırmak için uygulanan bir protokol. Bu protokolde kırmızı halıda yürümeye eşdeğer çok önemli bir gecede ışıl ışıl bir cilde sahip olunması hedefleniyor. Protokolde beş farklı tedavi kombinasyonu bulunuyor. Bunların birbirlerini tamamlayıcı ve artırıcı etkiye sahip sistemler olduğu belirtiliyor. Bu sayede cilde tek seferde canlılık ve ışıltı kazandırılıyor. İlk aşama cilde besin sağlamaya odaklanan bir bakımı içeriyor. Sonrasında yüzü yukarıda tutan mimik kasları uyarılıyor. Ardından cilde oksijen terapi ile birlikte bütüncül lifting ve maksimum parlaklık vermeye yarayan uygulamalar yapılıyor. Toplam 90 dakika süren protokol kişiyi canlanmış ve sıkılaşmış bir cilde kavuşturuyor.

SEYAHAT YORGUNLUĞU TOPARLAMASI “Travel recovery” seyahat yorgunluğu toparlaması anlamına gelip yoğun yaşayan ve sık seyahat edenler için planlanan bir protokol. Burada amaç uyku düzenindeki bozuklukları, yorgunluğu ve stresi en aza indirip kişinin bedeninin kendi kendini onarma ve dinlendirme süreçlerine destek olmak. Uygulanan üç farklı teknoloji ile içeriden dışarıya doğru yenilenme sağlanıyor ve seyahat sonrası yorgunluk hissetmenin bu uygulamayla aşılabileceği belirtiliyor. Travel Recovery ile doğru zihin aşamasını sağlamaya odaklanıp yoğunluğun olumsuz etkilerinden kurtulmak hedefleniyor. Tedavi belirli ses dalgaları ve titreşimlerin gönderilmesini içeriyor. Bu “vibroakustik” yaklaşım performans artışına yardım ediyor. Farklı dalga boyları ile gerçekleşen seans, uzun ve yorucu bir günün ardından sakinleşme ve yatışma sağlıyor. 45 dakika süren bu uygulama bir kez sabah bir kez de günün ilerleyen saatlerinde yaptırıldığında yenilenme duygusu yaratıyor.

Prof. Dr. Reha Yavuzer KORUMA İÇİN 2 SEANS DÜZELTME İÇİN ÇOKLU SEANS GEREKİYOR Sözü edilen 3 uygulamanın isteyen herkese yapılabileceğini söyleyen Prof. Dr. Reha Yavuzer, “Uygulamaları kişinin ihtiyacına göre 1 - 8 seans olarak öneriyoruz. Eğer koruma veya önlem için yapılıyorsa 1 - 2 seans, düzeltme ve onarım için planlanıyorsa çoklu seans tavsiye ediyoruz” diyor. Yavuzer, protokollerin mevsimlerden ve cinsiyetten bağımsız olarak her zaman uygulanabileceğine dikkat çekiyor.