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        Haberler Ekonomi Otomobil Çevreci Araçlar ''Elektrikli'' benzinli araçları geçti - Otomobil Haberleri

        ''Elektrikli'' benzinli araçları geçti

        Avrupa'nın petrol ve doğal gaz zengini Norveç'te, elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:08
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        ''Elektrikli'' benzinli araçları geçti
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        Norveç Karayolu Trafik Bilgi Konseyi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede 2,8 milyon kayıtlı binek otomobilden 754 bin 303'ü elektrikli, 753 bin 905'i ise benzinli olarak kayıtlara geçti.

        Norveç, günlük 4 milyon varil eşdeğeri petrol üretimi ile Avrupa'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi konumunda bulunuyor.

        Ülke 2030'da karbon nötr olmayı hedeflerken, bu yıl rekor düzeyde petrol ve doğal gaz yatırımı yapılan Norveç'te 2025'te de bu alandaki yatırımların güçlü seyretmesi bekleniyor.

        Buna rağmen, Norveç'te elektrikli araçlara ilgi oldukça yüksek seviyede bulunuyor. Ayrıca, Norveç yollarında 2030'a kadar 3,1 milyon elektrikli araç olacağı tahmin ediliyor.

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        VERGI KOLAYLIKLARI SAĞLANIYOR

        Ülkede elektrikli araç satın alımlarında vergi kolaylıkları sağlanırken, elektrikli araç sahipleri bir çok yerde ücretsiz şarj imkanı buluyor.

        Ülkede satılan 10 araçtan 9'u elektrikli olurken, elektrikli araç kullanımı her alanda teşvik ediliyor.

        Böylelikle, Avrupa'nın petrol ve doğal gaz zengini Norveç'te, elektrikli araç sayısı benzinli araç sayısını geçti.

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