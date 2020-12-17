Asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım aracı imalatını içeren sanayi tesisi yatırımları, yatırımlarda devlet yardımları hakkında karar kapsamında desteklenecek öncelikli yatırım konuları kapsamına dahil edildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, asgari 50 milyon TL tutarındaki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım aracı imalatını içeren sanayi tesisi yatırımları ile AR-GE çevre yatırımları, kararın 17'inci maddesi ile düzenlenen öncelikli yatırım konuları arasına dahil edildi.
Kararın 11'inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre, bu yatırımlara sağlanacak faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın, sabit yatırım tutarının yüzde 10'unu aşmamak kaydıyla 10 milyon TL'yi geçemeyecek.
Kararın 11'inci maddesine eklenen (f) bendiyle, yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın 8'inci maddesiyle 17'inci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki yatırım konularına verilecek faiz veya kâr payı desteğinin oranı, Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden "yatırım taahhütlü avans kredisi" için 5 puan olarak belirlendi.
Karara eklenen geçici maddeye göre, yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte (SDK) aksam ve parçalar, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilecek.
Kararla ayrıca, kararın (2B) sayılı illerin bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörlerine ilişkin sektör numaraları başlıklı ekine, US-97 koduyla İstanbul hariç olmak üzere ferro-krom üretimine yönelik yatırımlar eklendi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!